Le PTB. Quand l'anormal devient la norme

Selon les chiffres du PTB près de 14.000 personnes se sont rassemblées ce Week-end à Bredene pour Manifiesta, le festival, fête, meeting que le PTB organise depuis 10 ans maintenant. 14.000 personnes c’est un chiffre impressionnant. C’est beaucoup plus que ce que le PS, le MR, le CD & V ou même le Vlaams Belang peuvent rassembler. Le seul parti qui peut rivaliser dans sa force de mobilisation avec le PTB aujourd’hui c’est sans doute la N-VA. Et encore, la N-VA d'avant les élections. Ainsi, l’année passée les nationalistes avaient privatisé une journée le parc d’attraction de la Panne, Plopsaland. 13.000 personnes s’y étaient alors rendues. Même si beaucoup de militants sont sans doute venus d’abord pour les attractions que pour Bart de Wever.

Le PTB aussi attire aussi la foule grâce à des concerts, des animations pour enfants. Mais Manifesta a une dimension beaucoup plus politique que la journée des familles de la N-VA. Avec 14.000 personnes, le PTB prouve qu’il n’a rien perdu de sa force de mobilisation après les élections. Autre chiffre la pétition pour la pension minimale à 1500 euros qui a déjà été signée par 40.000 personnes.

Après scrutin compliqué

Les résultats du PTB rendaient possible une large majorité de gauche en Wallonie. Mais le PTB a affiché une ligne particulièrement dure, envoyant très vite le PS balader. Au grand dam d’une partie de militants de la société civile ou du monde syndical qui espéraient plus de souplesse. Cette fin de non-recevoir démontre qu’à court terme leur objectif n’était pas la prise de responsabilité, mais l’indignation. Leur objectif était de rester un parti tribunitien, un parti de critique. L’objectif final étant selon les dirigeants du PTB, de faire changer le rapport de force en leur faveur à gauche. Ce qui veut dire affaiblir le PS et Ecolo. Et pour les affaiblir le PTB compte sur l’usure du pouvoir, surtout avec les libéraux.

On pouvait s’attendre à ce que ce refus de responsabilité se traduise dans les premiers mois au moins par un tassement dans les sondages. Or, ça n’est pas le cas. À la surprise du PTB lui-même et du PS surtout, le dernier sondage du Soir montre que la ligne de rupture radicale est approuvée par une bonne partie des électeurs.

Un PTB fort pour combien de temps ?

Historiquement l’extrême gauche n’a jamais réussi a durablement s’implanter. À l’exception de l’immédiat après-guerre ou le parti communiste a eu 23 sièges. A l’époque les communistes ont d’ailleurs participé au pouvoir dans une phase de reconstruction du pays. Mais le PTB, créé après mai 1968 prétend rester fidèle à la ligne stalinienne et fait rupture avec un parti communiste jugé "révisionniste".

À l’échelle de l’histoire électorale un tel score pour une formation de gauche radicale est une anormalité. Au PS, beaucoup estiment dès lors c’est une bulle, gonflée par la personnalité de Raoul Hedebouw qui finira par éclater.

Pourtant, a bien y regarder, l’anormalité du PTB réponde a une autre anomalie : le sentiment de dégoût, de rejet qu’inspire la politique dans la population. Tous les indicateurs montrent qu’il n’a jamais été aussi profond. Avec leur posture de moines soldats, les cadres du PTB se nourrissent des affaires et des dérives du pouvoir. Si le PTB est une bulle, très fragile, les partis traditionnels, et le PS sont des rochers profondément fissurés. Il n’est du tout certain qu’ils soient plus solides que des bulles. Car ces dernières années, en politique, et presque partout dans le monde occidental, l’anormalité est devenue la norme.