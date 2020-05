Le prix du Mea Culpa

Sophie Wilmès était ressortie très fragilisée de son dernier conseil national de sécurité. Elle a redressé la barre hier avec un geste peu courrant en politique, le Mea Culpa. Reconnaître ses erreurs ne fait pas partie du langage classique du politique. On peut changer d’avis, dire tout et son contraire. Donald Trump a cassé tous les codes de la communication politique en piétinant volontairement toute décence. Mais il y a une chose qu’il ne fait jamais, c’est reconnaître qu’il s’est trompé. Car l’humilité est une qualité associée à la faiblesse et est donc largement étrangère au domaine du pouvoir. Souvent, d’ailleurs le mea-culpa suscite la méfiance et se retourne contre l’élu. Souvenons-nous du désastreux "mon cœur saigne" d’Elio Di Rupo, ou le piteux "je me suis trompé au sujet de la N-VA" de Charles Michel.

Quand ils sont sincères les mots “je le regrette” sont souvent suivis de “et j’en tire les conclusions et je remets ma démission”.

Hier soir Sophie Wilmès a réussi l’équilibre du Mea Culpa. Du coup elle paraissait quasiment échapper au domaine du politique. Pourtant, bien sûr ces regrets sont très politiques.

Sous pression

Depuis deux semaines Sophie Wilmès était sous pression, et avec elle les différents partis au pouvoir. Le plan de déconfinement affiché à grands coups de Powerpoint a donné beaucoup de grain à moudre à l’opposition, et même à certain partis qui soutiennent Sophie Wilmès, comme le PS ou Ecolo.

La plupart des intervenants se sont rendu compte que si le plan tenait plus ou moins la route sur un plan sanitaire (quoique) il ne la tenait pas sur un plan politique. Car les mesures ont été mal perçues par une partie de la population qui estimait que le commercial passait avant l’humain. Depuis deux semaines le gouvernement a tenté maladroitement de justifier sa décision par des statistiques qui démontrent que l’essentiel des transmissions avait lieu au sein des familles et pas au travail ou dans les commerces. Mais vu que cette communication ne passait pas, le conseil national de sécurité a changé d’avis.

Cela lui vaut aujourd’hui un concert de louanges. Le problème c’est qu’on ajoute les rencontres sociales dans le panier des risques assumés mais on n’enlève rien. Plutôt que d’ouvrir un robinet à la fois, on en rouvre deux.

Prise de risque

L’exemple des Pays-Bas ou de la Suède au confinement moins strict à sans doute infusé le conseil national de sécurité. Le groupe d’experts qui conseille les gouvernements a validé cette formule de "4 personnes toujours les mêmes". Elle est pourtant déjà sujette à des interprétations diverses. Le virologue Marc Van Ranst disait sobrement à la VRT reconnaître qu’il fallait faire quelque chose pours le population mais avoir beaucoup d’appréhension. Son visage disait toute son inquiétude.

L’avenir nous dira quel a été le prix de ce mea culpa collectif du conseil national de sécurité. On dit parfois que le regret est une seconde erreur. Espérons que l’adage soit faux…