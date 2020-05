Le photovoltaïque wallon, la mauvaise gestion, obstinément

Le gouvernement wallon a (une nouvelle fois) frôlé la crise sur le dossier Photovoltaïque. Un accord est intervenu sous haute tension à propos de la contribution des détenteurs de panneaux au financement du réseau électrique.

La vague du Coronavirus n’a donc pas balayé tout sur son passage. C’est rassurant et terrifiant aussi. Ainsi, observons la gestion du dossier photovoltaïque. Il décrédibilise la politique wallonne depuis une dizaine d’années. Et rassurez-vous, il continue à le faire.

Entre électoralisme et incompétence, rien n’aura été épargné aux citoyens dans cette affaire : l’irresponsabilité, l’hypocrisie, la lâcheté et surtout la mauvaise foi. Le cdH qui a pris les premières mauvaises décisions, Ecolo qui n’a pas réussi à les changer, le PS qui a voulu les enterrer et le MR qui s’entête à en déterrer.

Les quatre grands partis historiques wallons se sont tous fourvoyés à un moment ou l’autre. Aujourd’hui singulièrement c’est le MR qui s’enfonce. Les libéraux se veulent défenseur des détenteurs de panneaux. Ils leur ont promis durant les élections qu’ils serait exonéré de leur contribution au réseau, ce qu’on appelle le "tarif prosumer". Or, cette promesse est intenable.

Iniquité

Explication : les consommateurs financent le réseau. C’est d’ailleurs ce qui coûte le plus cher souvent sur une facture. Plus on consomme, plus on utilise le réseau, plus on y contribue. C’est logique. Or grâce au compteur qui tourne à l’envers, les producteurs d’électricité photovoltaïque paient assez peu de factures. Donc ils ne financent que très peu le réseau. Une situation d’autant plus absurde que les "prosumers" sollicitent plus le réseau que les autres.

Ce déséquilibre saute tellement aux yeux que le régulateur (la CWAPE) a décidé de les faire contribuer via un tarif spécial. Le texte est validé par la justice qui jusqu’à la Cour de cassation valide le montage et le rôle de la CWAPE. Le conseil d’Etat le valide aussi dans un avis on ne peut plus clair.

Pourtant du côté du MR on continue à soutenir l’exonération promise aux détenteurs de panneaux. Tant pis pour les décisions de justice, tant pis pour le conseil d’État, tant pis pour l’indépendance du régulateur et surtout tant pis pour les citoyens sans panneau qui vont continuer à payer le réseau sans la solidarité de ceux qui en ont.

Bricolage

Malgré toute la volonté politique affichée, le tarif spécial va donc quand même s’appliquer. Les décisions de la justice civile et administrative sont limpides. Le régulateur est dans son droit et sa décision est justifiée. Pour le MR le PS et ECOLO, il fallait donc trouver une parade. Les 300 millions que devait rapporter ce tarif en 5 ans seront donc compensés par le budget wallon, par le contribuable. Compensés en partie seulement pour 200 millions d’euros par une série de mesures qui doivent pousser à l’autoconsommation de l’électricité des détenteurs de panneaux. Le MR n’obtient pas son annulation, mais obtient des compensations partielles et conditionnées.

Conclusion de tout ça : le gouvernement wallon PS-ECOLO-MR a décidé de compenser une mesure de compensation. Il a décidé de rééquilibrer une mesure visant à rétablir l’équilibre. La mauvaise gestion. Jusqu’au bout. Et obstinément.