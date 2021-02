Le parlement est-il un chiffon de papier ?

L’état de droit est bafoué en Belgique, c’est le message lancé par les trois barreaux du pays dans le journal Le Soir. Ensemble, ils représentent près de 20.000 avocats. Ce message n’est pas en soi nouveau. Plusieurs cartes blanches, des interviews, encore celle de la constitutionnaliste Emmanuelle Bourgaux dans le grand oral, ont déjà relevé le problème : nous sommes depuis près d’un an sous régime d’exception. Le gouvernement décide de très importantes privations de libertés fondamentales essentiellement par arrêté ministériel ou via circulaire. Certaines normes, par exemple la définition d’une lockdown party sont établies par une circulaire du collège des procureurs généraux.

Cette manière de procéder donne tout pouvoir à l’exécutif, et très peu au parlement. Il peut certes contrôler mais il débat assez peu du fond et surtout ne décide pas, ce qui est contraire à l’esprit des institutions.

Tout ça est connu et dénoncé depuis des semaines, voire pour les juristes plus vigilants depuis des mois, sans réactions concrètes jusqu’ici. Aujourd’hui c’est le gros des troupes des juristes de notre pays qui entre dans cette bataille : les avocats, ils sont 17.000. Tous n’ont pas signé, mais leurs organisations représentatives, les barreaux francophones, germanophones et néerlandophones l’ont fait.

Abus de pouvoir

Dans leur carte blanche, ils dénoncent la porte ouverte à l’arbitraire, à l’abus de pouvoir et finalement à la tyrannie. Les mots sont forts, alors que certains citoyens sont persuadés que l’on a déjà versé dans une dictature sanitaire, ils disent qu’il y a un risque de plonger, c’est évidemment bien différent. Alexandre de Croo est trop jeune pour commencer une carrière de dictateur.

Les barreaux parlent d’érosion de l’Etat de droit et de perte de légitimité des règles qu’elle entraîne. Parmi les reproches, la divergence de jurisprudence pour des infractions Corona. Certains juges appliquent sévèrement, d’autres acquittent faute de base légale. Attention, les avocats reconnaissent que :

La pandémie justifie l’adoption de normes qui restreignent temporairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens pour protéger la santé publique. Mais ces restrictions ne peuvent être imposées que si elles ont été prises selon les règles prévues.

Parlement endormi

Les règles prévues, c’est en particulier le passage par le parlement. Mais pourquoi est-il endormi depuis un an ?

Premièrement, il y a la sidération de l’épidémie bien sûr. Mais pourquoi cet état de sidération a-t-il duré un an ? Il y a le contexte de la formation du gouvernement jusqu’en octobre, et puis directement la deuxième vague, aujourd’hui sur un plateau.

Si on remonte plus loin, il y a un autre mal belge qui nous distingue de beaucoup de démocraties occidentales. Chez nous, contrairement à ce que laissait entendre le Premier ministre Leo Tindemans en 1978, la constitution est un chiffon de papier. Le CRISP a relevé 62 modifications de la constitution depuis la guerre. Très souvent modifiée, peu respectée par la particratie belge, tant sa lettre que son esprit ne semblent pas guider les affaires publiques. La différence avec l’Allemagne ou pire les Etats Unis ou la constitution est littéralement vénérée saute aux yeux.

Crise des démocraties

Les accusations délirantes de dictature sanitaires ne doivent pas cacher les problèmes actuels de la démocratie. Il y a une tendance de fond, qui dépasse la Belgique. Plusieurs politologues constatent un pouvoir accru de l’exécutif au détriment du législatif face aux crises (économique, terrorisme, pandémie).

Ici, les démocraties doivent faire face à leur démon. Leur démon c’est, entre autre Carl Schmitt. Ce juriste allemand, inspirateur du troisième Reich a largement participé à enterrer le parlementarisme de Wimar dans les années 30. Théoricien de l’Etat absolu il disait que les élections et le parlement conduisent à ce que la volonté de l’État n’est plus qu’une simple somme d’intérêts individuels, privés et vulgaires, c’est-à-dire en vérité les souhaits et les ressentiments incontrôlables des masses.

Ce rejet de la démocratie libérale, abouti à cette règle : Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. Autrement dit, l’état d’exception construit la souveraineté et la légitimité du pouvoir. L’état d’exception c’est le mode d’être du pouvoir souverain selon Carl Schmitt.

Sur ce point, prenons Carl Schmitt au mot. Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle. La constitution belge dit que tous les pouvoirs émanent de la nation, et que les membres des deux chambres représentent la nation. En ces temps exceptionnels, il est temps de savoir si oui ou non on considère que la constitution belge est un chiffon de papier. Si oui ou non on considère que les représentants légitimes des Belges sont des chiffons de papier. Si oui ou non le parlement est un chiffon de papier.