Le mieux est l’ennemi du rien

Soyons clairs, il n’y a rien de nouveau à lire dans cette chronique. Si vous êtes correctement informé, autant vous faire gagner du temps, vous n’y apprendrez rien. Enfin presque. Les informateurs sont prolongés. La réunion chez le roi a duré longtemps. Voilà pour les faits.

Pour le reste, peu de nouveautés. Matériellement parlant : rien. De ce qui s’est dit, des notes réellement échangées entre les partis, des chiffres qui seraient mis sur la table, nous n’avons que des informations incomplètes. Aucune confirmation solide. Nous savons qu’il y a eu des réunions diverses entre PS et N-VA. Oui, mais les versions divergent sur ce qui s’y est réellement dit. Par exemple : la liste d’horreurs des exigences de la N-VA brandie par le PS. Difficile de confirmer si oui ou non les choses ont bien été présentées comme le dit le PS. Machiavel a depuis longtemps souligné que ce qui est vraisemblable n’est évidemment pas nécessairement vrai.

Depuis le 14 janvier, dans cette modeste chronique, j’ai évité de commenter cette mission d’information. Ce chômage volontaire, cette petite grève du commentaire sur cette crise dont tout a été dit, redit, et re-redit était ma petite contribution à votre bien-être psychique.

Fin de la grève ?

Si je sors de mon sommeil dogmatique, c’est la faute du Roi. C’est lui qui a, pour tenter d’accélérer les choses, mit un terme final à la mission Coens-Bouchez ce 28 janvier. C’est lui qui retient 4 heures les informateurs, dramatisant la situation. Mais qu’ont-ils pu faire durant 4 heures ? Alors que le roi n’est pas réputé pour être particulièrement loquace ? Au bout du compte, une prolongation, qui sonne forcément comme un non-aveu d’échec.

Du côté des journalistes. A part se taire et continuer à chercher, ce que nous pouvons faire c’est analyser les rares prises de paroles, les mettre en perspective avec les données fondamentales issues des urnes. Essayer d’en tirer des explications un peu sensées. Mais nous l’avons déjà fait des centaines de fois. Faisons le une fois de plus.

Le PS et la N-VA, les deux plus grands dans leur communauté, qui ont tous les deux perdus les élections, préféreront un retour aux urnes plutôt que de gouverner ensemble. Ils sont affaiblis et leurs divergences de fonds sont trop grandes. Si on veut un gouvernement il faut chercher une coalition sans les mettre ensemble.

Cette évidence n’est pas évidente pour le CD & V surtout, mais pas que lui, qui tient à ce que PS et N-VA y aillent quand même ensemble. Pour cela le CD & V, en crise profonde de leadership et de stratégie politique (mais il n’y a pas que lui dans ce cas), tente de rendre les solutions moins compliquées plus compliquées. Le mieux est l'ennemi du bien. Il est aussi l'ennemi du rien. Faute de mieux, nous n'avons rien.

Rien a changé ?

A croire les prises de paroles publiques, la situation est pire qu’avant Noël. Paul Magnette dit encore plus fort non à la N-VA qu’en décembre. La N-VA ne dit plus grand-chose et laisse croire que tout est possible. Ceci pousse les cadres du CD & V à dire que tout n’est pas impossible. Ils disent et redisent qu’ils ne laisseront pas tomber la N-VA.

Le fond de l’affaire n’a pas changé. Nous sommes obligés d’attendre que le CD & V, surtout mais pas que lui, sorte du bois. Ça peut durer longtemps. Je retourne à mon sommeil dogmatique.