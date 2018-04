Le début de la fin pour Kris Peeters ?

Imaginez Kris Peeters se lever ce jeudi matin. Qu’est-ce qu’il fait à votre avis? Il prend son café, ouvre son Standaard auquel il est abonné depuis des années, lit l’éditorial de Bart Sturtewagen qui commence par ces mots : La phase finale de la carrière politique de Kris Peeters a commencé.

Et oui, il y a des matins où il vaut mieux aller se recoucher.

La catastrophe Aaron Berger

Car oui, Kris Peeters, engagé dans la bataille d’Anvers, vient de se prendre un gros coup de bâton avec cette histoire d’Aaron Berger, candidat juif ultra-orthodoxe, qui ne veut pas serrer la main des femmes et, qui plus est, à été reconnu coupable de vol.

Sous la pression, acculé, Kris Peeters a donc organisé hier une conférence de presse en catastrophe pour annoncer le retrait du candidat de la liste. Toutes ses explications maladroites n’ont fait que confirmer ce qui semble évident, il ne connaissait pas cette personne, ou très mal, ce qui laisse aussi penser qu’il connaît sans doute aussi assez mal Anvers. Bref, c’est une erreur. Une grosse erreur.

Le CD&V bateau ivre

Au CD&V, on ne se cache plus pour critiquer Kris Peeters. Les voix discordantes sont de plus en plus nombreuses. Le premier skud a été tiré par le député Hendrik Bogaert qui a sommé son parti sur Twitter de virer Aaron Berger. Ce fut le cas aussi des jeunes CD&V, de plusieurs femmes du parti et surtout, ce n’est pas passé inaperçu, de la ministre flamande Hilde Crevits qui est l’une des personnalités les plus populaires du parti au nord du pays.

Tout cela commence à sentir fameusement mauvais pour le capitaine Wouter Beke, dont l’autorité est contestée, dont le cap est contesté aussi. Ce cap très centriste qui apparaît à des Hendrik Bogaert comme une folie alors que le réservoir de voix pour lui est à droite et conservateur.

Ce cap, c’est Kris Peeters qui l’incarne au fédéral, lui qui aux côtés de la N-VA et du VLD apparaît quasiment comme une force de gauche. Bref, cette erreur de Kris Peeters l’affaiblit tellement que le Standaard annonce le début de la fin de sa carrière.

Bart De Wever et ses problèmes de luxe

Cette histoire n'est pas nécessairement une aubaine pour Bart De Wever. Bien sûr, au niveau de la Flandre et d'Anvers, voir le CD&V se décrédibiliser est très bon pour lui. Mais ça dépend où vont les voix. Or, il est bien possible que ces voix sociales chrétiennes aillent plutôt vers Groen. Cela diminuerait ses chances de reconduire une coalition avec le VLD et le CD&V. Un CD&V trop faible risque de compliquer sa tâche au moment de construire des coalitions. La N-VA est tellement forte qu’elle a des concurrents trop faibles. C’est ce qui s’appelle un problème de luxe.