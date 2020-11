Le coronavirus est plus fort que la politique

Vendredi, le comité de concertation – diminutif : "codeco" – a pris de nouvelles mesures de confinement en se basant sur un rapport, le "Celeval – Advies 89". Le celeval, c’est la cellule d’évaluation, une petite vingtaine de personnes, des experts médicaux (Yves Van Laethem, Steven Van Gucht, Frédérique Jacobs, Marc Van Ranst, etc.), des représentants du monde économique (Johnny Thijs, Vinciane Morel), une experte en santé mentale (Ariane Bazan), un représentant des forces de l’ordre (Christian Wouters), etc. Ce rapport du Celeval fait 5 pages et proposait une série de mesures. Le comité ministériel restreint en a pris connaissance vendredi matin et le comité de concertation s’en est emparé dans la foulée.

Pas de périmètre à respecter, pas de limitation des déplacements

Une série de recommandations ont été suivies par le politique. Mais pas toutes. Ainsi, on lit qu’il faut réduire drastiquement les contacts sociaux du 1er au 14 novembre. Et pour ce faire, le celeval proposait certaines mesures, tout en précisant qu’il n’y avait pas eu de consensus en son sein. La fermeture des commerces non-essentiels, ça, le politique a suivi. Par contre, la proposition d’interdire tous les déplacements non-essentiels, elle, n’a pas été retenue. Les experts proposaient également la mise sur pied d’un périmètre du déplacement limité, 5 ou 10 km autour du domicile, comme en France. Le rapport dit, je cite, "et/ou" l’une de ces deux mesures. Et là, le politique n’en a pris aucune à son compte. Il s’agit clairement de mesures très dures, plus dures que celles qu’on connaît depuis ce lundi. Des mesures pour un temps limité, deux petites semaines, mais des mesures que le politique n’a pas voulu prendre. Pourquoi ? Au moment où le celeval se réunissait, jeudi, Paul Magnette organisait un live Instagram où il jouait le rôle du journaliste avec le microbiologiste Emmanuel André. Et voici ce que disait en préambule le président du PS :

Je crois que nous, notre responsabilité comme politiques, c’est de suivre l’avis des experts. […] Mais les politiques ils doivent regarder aussi l’ensemble de la société. Ils doivent se poser la question, si on prend telles décisions, quelles conséquences pour les enfants, quelles conséquences pour les personnes âges, pour les personnes seules. Donc on doit souvent trouver une forme de compromis entre ce qui est médicalement le plus recommandé et ce qui est, pour d’autres préoccupations sociales, important.

Il n’a pas tout à fait tort, Paul Magnette. Mais on est en droit de s’interroger : les chiffres sanitaires absolument catastrophiques ne pouvaient-ils pas justifier des mesures à la hauteur de la situation dans les hôpitaux ? Et question subsidiaire, ne doit-on pas se rendre compte que nos démocraties occidentales ne sont tout simplement pas armées contre ce virus ? Prenons, même s’il est critiquable, l’index de la démocratie du magazine The Economist. Cet index classe les pays sur une série de critères et permet de dire que la Norvège est une démocratie complète et que la Corée du Nord est un régime autoritaire. 22 pays sont considérés comme totalement démocratiques et parmi eux, 15 sont européens. Voici ces 15 pays, accompagnés de la Belgique :