Le Coronavirus est-il de gauche ?

Les militants de gauche s’apprêtent à passer un premier mai confiné. Un premier mai en mode mineur. Pourtant beaucoup à gauche jugent que la crise du coronavirus fait triompher les valeurs de la gauche.

A certains égards, le Coronavirus est de gauche. A cause de lui ou grâce à lui (c’est selon), l’Etat est redevenu interventionniste, le carcan de l’austérité budgétaire a sauté, les entreprises ne versent presque plus de dividendes aux actionnaires, plus personnes n’ose parler d’économies dans les soins de santé, la sécurité sociale est saluée, la mondialisation libérale est pointée du doigt.

Oui, du point de vue de ses leaders de ses penseurs de ses militants, le coronavirus offre un terrain favorable à la gauche. Le constat est partagé par les trois gauches que l’on retrouve chez nous : les sociaux-démocrates au PS, la gauche radicale au PTB et les écologistes chez Ecolo.

Les trois gauches

Chacun des trois partis tente de faire entrer la crise du Coronavirus dans son propre récit politique. Pour le PS c’est la démonstration de la nécessité d’un état social, protecteur centré sur les soins. Pour le PTB c’est la démonstration de la nécessité d’une rupture radicale avec le capitalisme, pour Ecolo c’est la démonstration de l’urgence écologique et de la sortie du productivisme.

Ces différentes déclinaisons poussent ces trois partis à se montrer plutôt favorable à des élections même si ce n’est pas toujours assumé. Ce matin dans le Soir Paul Magnette estime que ce serait logique de voter en octobre, même s’il reconnaît que ce serait compliqué si le Coronavirus sévit toujours.

A défaut d’élections, le rapport de force est peut-être meilleur pour négocier un accord de gouvernement plus favorable aux partis de gauche.

Illusions

Pourtant rien n’est moins sûr. Souvenez-vous en 2008. La crise est internationale, on parle du retour de l’État, on nationalise les banques, l’image de la finance et de la mondialisation libérale est fortement écornée. A l’époque aussi la gauche pense que la crise le sera favorable. Or, il n’en a rien été. Les conditions d’exercice du pouvoir sont redevenues très défavorables quelque temps après avec le retour de l’austérité budgétaire. La gauche de pouvoir socialiste a trinqué, à l’inverse du PTB et d’ECOLO dans l’opposition. Mais ces victoires électorales des deux autres gauches chez nous et dans quelques pays d’Europe (Grèce, Espagne, Portugal…) n’ont pas l’ampleur des victoires du national populisme (Orban, Salvini, Johnson, Vlaams Belang…) et du libéralisme (Macron, Rutte, Merkel). La bataille des idées et des urnes, ne tourne pas à l’avantage de la gauche en Europe.

Cette crise est bien différente de 2008. C’est une évidence. Cela n’empêche, il faut se montrer très prudent quant à l'impact politique du Coronavirus. Il faut retenir que la gauche peut facilement faire entrer les crises dans son explication du monde. Mais la réalité lui résiste. Elle ne parvient plus ou très difficilement à traduire ses idées dans les faits. Elle ne parvient plus à instaurer du changement dans la vie concrète. La gauche veut, mais ne peut pas ou ne peut plus. Le Coronavirus est-il un "game changer" pour la gauche ? C’est encore trop tôt pour le dire.