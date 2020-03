Le coronavirus a tué les salons de l'auto

Le salon de l'automobile de Genève annulé, c'est une petite révolution. D'autant que la nouvelle n'est tombée qu'à quelques jours de l'événement et que les constructeurs avaient déjà énormément investi. En guise de rattrapage, la presse spécialisée a eu droit à la découverte des nouveautés par vidéoconférences ou dossiers de presse. Mais cette annulation pourrait bien sonner le glas des manifestations de ce type. Car il faut bien l'avouer, les salons de l'automobile ne font plus recette dans le monde.

Une désaffection grandissante

S'il est toujours considéré comme la référence européenne, le salon de Genève fait pourtant face depuis de quelques années au désistement de plusieurs marques. L'an dernier, Mini, qui fêtait son soixantième anniversaire, avait déjà décidé de faire l'impasse sur Genève, tout comme Ford, Hyundai et Land Rover. Cette année, Lamborghini, Mitsubishi, Nissan, Tesla et Volvo s'étaient aussi ajouté à la liste des absents. Le phénomène s'amplifie mais n'est pas vraiment neuf. Dès 2014, Volvo annonçait faire l'impasse sur le Mondial de l'Automobile de Paris, le salon le plus fréquenté au monde. En 2016, pour l'édition suivante, on avait assisté au désistement de Ford et Mazda en plus de Volvo. En 2018, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Nissan et même Volkswagen avaient aussi fait de même. En guise de représailles (façon de parler), le Français de Renault et leurs partenaires Nissan et Mitsubishi ont alors déserté le salon de Francfort, qui se tient en alternance avec celui de Paris. Et ils ont été imités par Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Tesla, Mazda, Suzuki et le désormais habitué Volvo ! En désespoir de cause, le salon avait du fermer un de ses gigantesques halls d'exposition.

En cause, des coûts devenus exorbitants dans un contexte financier délicat. Mais aussi un faible retour sur investissement, car si chaque année, on dévoile une trentaine de nouveautés à Genève, les journalistes et photographes ne savent plus où donner de la tête et les premières mondiales se retrouvent un peu perdues dans la masse.

Plus de visibilité pour moins d'argent

Mais comme les constructeurs souhaitent que l'on parle toujours de leurs nouveaux modèles, ils ont modifié leur stratégie de communication. Ils sont désormais présents dans des salons dédiés aux technologies, comme le CES de Las Vegas, où ils touchent aussi un public bien différent des simples passionnés d'automobile. Et pour dévoiler leurs nouveautés à moindre frais, ils préfèrent inviter des journalistes dans des événements ponctuels, que ce soit des présentations privées, des conférences, des essais, ou encore des "keynotes" inspirées de celles qu'on retrouve... au CES de Las Vegas. En choisissant un jour ou aucun concurrent ne fait de même, c'est la garantie d'obtenir des reportages sur un seul produit dans le monde entier. Cela coûte moins cher de faire venir ponctuellement la presse que de déplacer une infrastructure, des véhicules et du personnel pendant plusieurs jours sur un salon.

Le coronavirus a donc bon dos. S'il a certainement planté le dernier clou au cercueil du salon de Genève 2020, il n'est pas responsable de la fuite des marques des salons internationaux. D'ailleurs, les organisateurs du salon de Francfort n'ont pas attendu l'apparition de la maladie pour annoncer le déplacement de l'événement à Munich afin de tenter de lui donner un nouveau souffle.

Et comme toute règle a son exception, le salon de Bruxelles fait partie des derniers irréductibles, parvenant année après année à conserver l'ensemble des marques généralistes, quitte à diminuer sa superficie et sa durée. C'est que le prix du mètre carré de stand est un peu plus abordable en Belgique que dans les villes précitées mais, et c'est ce qui fait toute la différence, ce salon est organisé par la fédération qui regroupe les importateurs belges des marques, et non les marques elles-mêmes.

Alors, pourquoi pas imaginer un déplacement de l'intérêt vers Bruxelles, qui pourrait obtenir plus de nouveautés et s'ériger parmi les grands événements mondiaux de ce type ? A condition bien sûr que le coronavirus se soit fait oublier d'ici janvier prochain.