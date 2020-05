Le confinement ou l’effondrement ?

Le confinement était-il excessif ? A-t-on trop sacrifié notre économie pour sauver des vies ? La question se pose de plus en plus. C’est le sens d’une intervention très remarquée du philosophe français André Comte-Sponville. Il estime que le confinement sacrifie trop l’économie, sacrifie l’avenir de toute une génération et sacrifie trop enfin nos droits et libertés. La décision du confinement révèle selon lui qu’il ne faut pas considérer la santé comme une valeur suprême, par rapport à la liberté, la justice ou le bonheur.

A son crédit, les chiffres de la récession annoncée sont très inquiétants. C’est du jamais vu depuis 1929 disent les économistes, c’est même pire selon certains. La crise va créer de la pauvreté, la pauvreté cela se compte aussi en année de vie perdue. Au bout du compte, dit le philosophe australien Peter Singer, le remède est pire que la maladie. Le confinement fera plus de victimes que le Coronavirus lui-même.

Biais

Ce débat est très important. Or il existe un risque de biais. Ceux qui concluent que le remède est pire que le mal n’ont (comme nous tous) qu’une vision limitée du mal. Car nous sommes dans une situation de maîtrise temporaire de l’épidémie. La gravité du Covid 19 est toute relative dit Comte-Sponville au regard des statistiques de décès dus au cancer ou la malnutrition dans le monde. Il a raison, mais il a raison seulement parce que le confinement a fonctionné. Nous ne savons pas ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu le confinement. C’est donc très compliqué de lui opposer des arguments.

100.000 morts ?

Or, une étude universitaire s’est justement penchée sur cette question. Des chercheurs de plusieurs universités belges se sont mis ensemble (université de Namur, de Liège, de Louvain d’Hasselt notamment…). Ils ont modélisé la progression de la maladie grâce aux nombreuses données dont on dispose aujourd’hui. Le journal l’Echo y consacre un article ce matin. Si on n’avait pas pris la décision de confiner le pays le 14 mars on aurait eu 10.000 hospitalisations par jour à partir de début avril et au moins 100.000 décès aujourd’hui.

Avec un tel chiffre il est à peu près évident les gouvernements auraient été conspués, la méfiance se serait transformée en colère. Avec 100.000 morts, il est très probable que les services essentiels auraient été affectés. Les services de santé bien sûr, mais aussi la distribution alimentaire, le ramassage des poubelles, la distribution d’eau et d’électricité. Le risque de désordres sociaux aurait été très grand. C’est le cauchemar des épidémiologistes.

Avec 100.000 morts en si peu de temps, le système aurait été gravement fragilisé. Bien sûr dans ce cas, les conséquences économiques et sociales auraient été bien pires.

Ce n’est qu’une modélisation, d’autres viendront peut-être revoir ce chiffre à la baisse. Mais cela accrédite l’idée que comme la plupart des pays qui ont confiné, la Belgique ne l’a pas fait d’abord pour sauver les plus âgés dans un élan éthique incomparable. Non, même si les valeurs éthiques ont pu jouer un rôle dans la prise de décision, il paraît de plus en plus évident que les états ont été motivés par un réflexe archaïque de survie. Confiner pour éviter l’effondrement de leurs structures de pouvoir, économique et sociale.