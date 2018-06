Le complot contre le système de santé

Mercredi, la législature de Virginie a voté pour l’extension de Medicaid, acceptant ainsi un élément majeur de l’Affordable Care Act. Ce sont environ 400 000 personnes qui vont obtenir une couverture santé.

Les motivations politiques derrière cette décision ne sont pas difficiles à comprendre. Les habitants de Virginie soutiennent l’extension de Medicaid dans leur immense majorité ; à l’automne dernier, le démocrate Ralph Northam avait gagné le poste de gouverneur haut la main après une campagne largement basée sur le système de santé. Mais attendez : ne cesse-t-on pas d’entendre que les démocrates n’ont rien dans leur programme, à part leur opposition à Donald Trump ? Hé oui, c’est ce que disent les commentateurs influents, c’est donc que ça doit être vrai.

Quoi qu’il en soit, la volonté des gens dans le système de santé est très claire : quels que soient les scrupules qu’aient pu avoir les électeurs au sujet de l’Obamacare, une très forte majorité veut conserver et étendre les bénéfices que l’Amérique a acquis en termes de couverture depuis que la loi est entrée en vigueur.

Les autres nouvelles, c’est qu’il y a de multiples exemples de républicains au Congrès qui pourraient tenter à nouveau d’abroger l’ACA cet été. Même s’ils ne réussissent pas, vous pouvez être sûrs que ce sera le cas l’année prochaine – s’ils parviennent à conserver le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat.

En surface, ces histoires pourraient sembler contradictoires. Etendre la couverture santé est un sujet qui fait gagner les démocrates ; tenter de s’en débarrasser fait perdre les républicains. Pourquoi le parti républicain souhaiterait-il continuer à scier la branche sur laquelle ils sont assis ?

Mais c’est justement la popularité grandissante de parties clef de l’Obamacare qui fait que les républicains sont tout à fait susceptibles de tenter leur va-tout pour anéantir l’ACA. Pour eux, c’est maintenant ou jamais.

Voilà ce que nous dit l’histoire : les extensions du filet de sécurité sociale sont relativement faciles à diaboliser avant qu’elles ne se produisent – avant même que les gens aient la possibilité de voir ce qu’elles peuvent faire. Leurs opposants déclarent qu’elles vont détruire la liberté, qu’elles seront extrêmement chères, qu’elles seront un désastre national. La politique américaine étant ce qu’elle est, les opposants à un filet de sécurité plus important jouent également sur le ressentiment racial, tentant de convaincre les électeurs blancs que les nouveaux programmes seront au bénéfice de Ces Gens-Là.

Pourtant, une fois que les programmes sociaux sont en place depuis un moment et qu’il s’avère qu’ils ne transforment pas l’Amérique en enfer et qu’ils ne détruisent pas non plus le budget – et qu’ils finissent également par aider les gens de toutes ethnies – ils font alors partie du tissu de la vie américaine, et l’on peut très difficilement revenir dessus.

Cela s’est produit, encore, et encore. Lorsque Franklin Roosevelt a parlé, on s’en souvient, de ses opposants en déclarant "leur haine est la bienvenue", il parlait de la diabolisation par les républicains de la loi toute récente de la Sécurité Sociale. Mais en fin de compte, la Sécurité Sociale est devenue réellement intouchable, ainsi que l’a appris George W Bush lorsqu’il tenta de la privatiser en 2005.

Medicare connut le même cycle. Avant d’être mis en place, Ronald Reagan avait mis en garde contre le fait que le socialisme "allait envahir toutes les zones de liberté telles que nous les connaissions dans ce pays". Aujourd’hui, Medicare a le soutien inconditionnel des gens, tellement que les républicains ont attaqué l’ACA sous la (fausse) assomption que cette loi allait retirer de l’argent à Medicare.

Et cela est au cœur de l’opposition conservatrice des programmes du filet de sécurité social : il ne s’agit pas de la certitude qu’ils vont échouer mais bien de la peur qu’ils vont fonctionner, et ce faisant, qu’ils deviennent irréversibles – ce qui signifie qu’ils doivent être arrêtés avant qu’ils puissent commencer à montrer des résultats positifs.

C’est ce qu’il s’est passé avec l’Obamacare. Avant 2014, lorsque le programme est entré pleinement en vigueur, les conservateurs réussissaient plutôt bien à tourner l’opinion publique contre la loi. Elle allait conduire à des "commissions de vie ou de mort" ; elle allait conduire à un "choc tarifaire" ; elle allait faire s’envoler les déficits budgétaires.

Mais l’opinion publique a montré un revirement complet depuis. La part d’électeurs qui pense que c’est de la responsabilité du gouvernement de s’assurer que tous les américains ont une couverture santé a fortement augmenté depuis son minimum de 2014. L’approbation de l’ACA, même si elle n’est pas encore écrasante, a montré une tendance à la hausse plus ou moins stable.

Lorsque les républicains ont tenu des réunions publiques dans les mairies à propos de l’abrogation de l’ACA l’année dernière, ils furent choqués par l’intensité de l’opposition publique. Et les élections, qu’elles soient au niveau de l’état comme en Virginie ou bien des élections spéciales pour le Congrès, n’ont cessé de montrer que revenir sur la couverture santé est une recette de défaite politique.

L’on pourrait penser à nouveau que cela conduirait le parti républicain à laisser tomber complètement cette idée. Et si les républicains perdent la Chambre des Représentants au mois de novembre, ce sera probablement le cas et l’Amérique deviendra comme n’importe quel autre pays développé : une société dans laquelle l’accès à une couverture santé essentielle est considéré comme un droit de base.

Mais ce n’est pas encore le cas ; les conservateurs s’accrochent encore au rêve d’empêcher 20 ou 30 millions d’américains d’avoir accès à une couverture santé.

Incapables d’abroger l’ACA de but en blanc, ils tentent de le saboter – utilisant les baisses d’impôts de l’année dernière pour se débarrasser de l’obligation de souscrire à une assurance pour tous, même si les gens sont en bonne santé actuellement, usant d’astuces administratives pour tenter de miner l’obligation que les assureurs couvrent les gens avec des antécédents médicaux. Mais l’ACA s’avère, de leur point de vue, irritante car trop robuste ; et tout indique que les électeurs blâment, et à juste titre, les républicains pour l’augmentation des premiums.

Il semble bien que les républicains ne vont pas réussir à anéantir la couverture santé en catimini. Et cela signifie que nous pouvons nous attendre à une dernière tentative d’une abrogation pure et simple – un effort qui réussira si les républicains conservent la Chambre.