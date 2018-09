Le Cerisier plutôt que l'Olivier?

La rentrée politique est cette fois-ci bien entamée. Les présidents de parti commencent à se positionner. Avec les interviews dans le journal Le Soir d’Olivier Chastel vendredi puis d’Elio Di Rupo aujourd’hui. Premier constat, les deux présidents se lancent tous les deux dans la campagne locale en parlant des enjeux régionaux et fédéraux. Immigration, pensions, économie, emplois. C’est donc confirmé pour ceux qui en doutaient encore, le scrutin communal est un immense tremplin vers les élections de juin 2019.

Responsabilité contre alternative

Olivier Chastel veut incarner une position de responsabilité, on assume tout, et en premier lieu, le fait d’avoir signé avec la N-VA. Elio Di Rupo veut lui incarner l’alternative, en rejetant tout ou presque du travail de l’actuelle législature. Deux lectures diamétralement opposées du bilan de la Suédoise. Un bilan qui va être au cœur de la campagne. L’autre thème central sera : avec qui gouverne-t-on ? Les coalitions donc.

Clarification

C’est l’autre fait important de cette rentrée. On assiste à un début de clarification. MR et PS ont officiellement choisi leurs préférés. Le MR veut reconduire les expériences actuelles. Au fédéral, la N-VA, le VLD, le CD&V et pourquoi pas le cdH en plus. Et en Wallonie avec le seul cdH. Le PS lui veut une coalition de progrès. Mais c’est quoi ça aujourd’hui une coalition de progrès ? Première clarification. Ce n’est pas PS-Ecolo-PTB puisque, pour Elio Di Rupo, le PTB ne veut pas participer au pouvoir, ce sont des voix perdues pour la gauche dit-il.

Deuxième clarification, ce n’est pas PS-cdH-Ecolo puisque le cdH a trahi. Reste donc PS-Ecolo et DéFI, le parti d’Olivier Maingain. DéFI viendrait quelque part remplacer le cdH dans le fameux Olivier. Qui ne serait plus un Olivier. Il faut trouver un nom pour cette potentielle coalition rouge-verte-amarante. Pourquoi pas coalition "Cerisier" ? Le temps des cerises pour le PS, l’arbre, emblème historique d’Ecolo et enfin le rose des fleurs des cerisiers du Japon pour DéFI. Un Cerisier pour remplacer l’Olivier.

Un Cerisier encore très fragile

Comme on dit toujours, c’est à l’électeur de décider. C’est sûr qu'aujourd'hui c’est compliqué. Ecolo et DéFI ont intérêt à cartonner et le PS à se refaire. Le Cerisier est seulement possible à Bruxelles, pas en Communauté française ni en Wallonie où DéFI n’a aucun élu. C'est encore pire au fédéral, avec le sp.a et Groen, il manque 25 sièges à un Cerisier. Cela dit, Elio Di Rupo met la priorité sur la formation de majorité côté francophone. Attention, ce ne sont pas des exclusives. Elio Di Rupo n'a pas dit jamais avec le cdH, ou jamais avec le PTB, ni évidemment jamais avec le MR. Attention, si la campagne se durcit...ça pourra venir.