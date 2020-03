Le CD&V en plein désarroi

Toujours pas de début de formation d’un gouvernement. On est toujours sans piste de coalition. En pleine crise du Coronavirus, le blocage politique passe de plus en plus mal auprès de la population. C’est le CD&V qui est sous pression et il ne cède pas (pour l’instant).

La position démocrate chrétienne est toujours : il faut une majorité en Flandre. Ce qui veut dire aller au pouvoir avec la N-VA. Le CD&V tempère parfois un peu son discours et demande aux partis francophones de tout faire pour démontrer que tout a été fait pour que la N-VA monte au pouvoir. Après 10 mois de palabres !

Le résultat est le même, en pleine crise du Coronavirus l’exigence du CD&V bloque la formation. C’est lui qui après Paul Magnette le mois passé, risque de passer pour le valet noir.

Le CD&V veut l’éviter à tout prix. Première technique, se retrancher derrière une consultation des membres.

Consultation ?

A défaut de pouvoir décider, Joachim Coens, le président a lancé un sondage interne. Il expliquait se sentir conforté dans sa décision par une consultation via internet à laquelle 7500 membres du CD & V sur 44.000 ont répondu. 63% des répondants souhaitent la présence de la N-VA dans une majorité fédérale.

Une faible mobilisation, et surtout un sondage très peu fiable puisque d’après le Standaard, le lien envoyé n’était pas anonyme. Tout le monde pouvait répondre et pas seulement les membres du CD & V, et en plus ils pouvaient voter plusieurs fois. De quoi sérieusement douter des résultats.

Pire, même pris au sérieux, le sondage ne permet pas de fixer la position du CD & V. A la question si la piste N-VA n’est pas possible, que faut-il faire ? 12% choisissent les élections, 41% choisissent l’opposition, 37% une majorité vivaldi. Entre l’opposition et la Vivaldi seulement 4 points d’écart. Pas de quoi se montrer catégorique.

Le sondage se retourne même en partie contre la direction du parti. Dans les sujets considérés comme prioritaires, pas de trace des dossiers éthique comme l’IVG qui est un point de blocage pour Joachim Coens. Pas de trace non plus de réforme de l’Etat, mise encore en avant par Koen Geens.

Les priorités de la base, ne collent pas avec celles du top du parti. La base choisit la fiscalité, le pouvoir, d’achat, les soins de santé tous des sujets ou le CD & V risque autant, sinon plus de convergence avec le PS qu’avec la N-VA.

Résultat, le sondage ne permet pas au top du CD & V de fermer les portes et de dégager la pression de ses épaules.

La faute des francophones

Faute d’un résultat évident à exploiter pour justifier sa position, le CD & V revient à du classique, mettre la pression sur les francophones. Le PS et Ecolo qui selon le CD & V refusent de discuter sérieusement avec la N-VA.

Le CD & V dénonce ces exclusives, en particulier celle d’ECOLO. Factuellement, il est exact que ces exclusives ferment la porte à des pistes de coalitions et compliquent la formation.

Mais cette tentative de jeter la patate chaude masque mal la part importante du CD & V dans le blocage actuel. Car, la position des chrétiens-démocrates ferme aussi des portes. Plutôt qu’une exclusive, le CD & V défend une inclusive. En exigeant une majorité en Flandre sans le Belang, ils rendent incontournable un seul parti : la N-VA. Cette inclusive est donc une exigence aussi problématique qu’une exclusive. Cette inclusive place de facto la formation du gouvernement dans une perspective confédérale.

Entendons-nous bien. Il n’est pas question ici de tenter de savoir si cette exigence est plus ou moins légitime que celle du PS ou d’ECOLO. Par contre elle révèle une faiblesse majeure des chrétiens-démocrates flamands. En cas de retour aux urnes, le CD & V devra expliquer aux électeurs flamands que la principale raison d’être de leur parti, celle pour laquelle ils sont prêts à se battre jusqu’au bout, c’est qu’un autre parti, concurrent, la N-VA se retrouve au pouvoir.

Voter CD&V c’est donc avant tout voter N-VA. Voilà le message. Il est quasiment suicidaire car il annule toute la plus-value du parti. La faiblesse du CD&V c’est qu’il sait qu’il ne peut absolument pas aller aux urnes avec un tel message, sauf s’il veut reformer un cartel. Les autres partis le savent aussi. La faiblesse du CD&V c’est qu’il a peur. Peur de la N-VA et peur de lui même. Il est faible et divisé. C’est un parti en plein désarroi. Ça, les autres le savent aussi.

Dans un tel état de délabrement, un calcul rationnel simple doit conduire le CD&V a tout faire pour éviter l’élection. Reste trois options, la formation d’un gouvernement des urgences sur base de l’actuel reliquat d’affaires courantes, qui permet d’éviter la N-VA sans perdre la face. Une formule avec le CD&V dans l’opposition (politiquement très compliquée), les élections (allez expliquer ça en pleine crise du Coronavirus !