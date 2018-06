La N-VA veut-elle encore de Charles Michel ?

Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Theo Francken s’est défendu après ses propos invitant à contourner la Convention européenne des droits de l’homme. Il a donc lâché que “l’hypocrisie est la vaseline de la rue de la Loi et du rond-point Schuman.”

Première remarque, il a raison en général. La politique a malheureusement sa part d’hypocrisie. Elle ne fait que croître ces dernières années sous un déluge de stratégie de communication et de média-training. La N-VA a pris largement sa part en la matière.

Deuxième remarque, il a raison en particulier. En matière de politique d’asile, ces dernières années se caractérisent par une hypocrisie crasse puisque nous restons à la fois dirigés par des principes de générosité et de droits humains hérités de la deuxième guerre mondiale et, en même temps, nous sous-traitons à la Turquie et à la Libye le filtrage des candidats à l’asile. Deux pays, surtout la Libye, pas vraiment connus pour respecter les droits de l’homme et en particulier l’article 3 qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Sur ce dossier, la N-VA est sans doute moins hypocrite que d’autres.

Charles Michel dans le viseur de la N-VA



Theo Francken avait deux cibles. La Commission européenne et la rue de la Loi. Soit respectivement le commissaire en charge de l’Asile, Dimitris Avramopoulos, et le Premier ministre Charles Michel. Theo Francken a donc frontalement attaqué son Premier ministre. Charles Michel qui avait publiquement rappelé que "la Belgique respecte et respectera les Conventions européennes et internationales". C’était le rappel minimum, mais c’est déjà trop pour la N-VA qui assume désormais complètement de se poser comme parti en rupture, disruptif comme on dit de plus en plus, seul contre tous, y compris contre le Premier ministre.

Le Premier ministre est obligé d'encaisser

À chaque coup, le crédit du Premier ministre est atteint, fragilisé. Ce qui explique que les relations entre la N-VA et Charles Michel se sont dégradées ces derniers temps. Les recadrages, largement snobés par la N-VA, frisent le ridicule. La question se pose désormais. La N-VA veut-elle encore de Charles Michel? Charles Michel veut-il encore de la N-VA? Autrement dit : en 2019, Charles Michel et la N-VA pourront-ils encore s’entendre?

Si la N-VA est incontournable, qu’elle peut dicter ses conditions, est-ce qu’elle ne demandera pas au MR d’envoyer un autre comme Premier ministre? Pourquoi pas Didier Reynders avec qui les choses ne se passent pas trop mal? Si la N-VA n’est pas incontournable, est-ce que Charles Michel ne tentera pas de l’éviter? Ce qui est sûr, c’est que la N-VA a intérêt à être incontournable, l’arrogance et l'excès de confiance se paient cher en politique.