La grande solitude d’Alain Maron

Une phrase un peu bizarre. D’une part cela voudrait dire qu'actuellement la situation n’est pas sérieuse. Pourtant, les chiffres de la vaccination sont mauvais et les hôpitaux bruxellois sont en train de se remplir plus vite qu’ailleurs. Les experts prévoient la saturation en octobre. Si le ministre de la santé attend ce moment-là pour considérer que la situation se détériore sérieusement, il risque fort d'être trop tard. Bruxelles n’aura d’autres choix que de recourir à des lockdowns et autres fermetures. Ensuite, cela laisse entendre que pour Alain Maron le Pass sanitaire est tout à fait optionnel, qu’il pourrait ne pas s’appliquer. Cette position sape l’effet psychologique escompté pour pousser les hésitants à la vaccination. Un effet qui a joué à plein en France au moment ou Emmanuel Macron à pris la décision.

Sous pression

Le parti du ministre de la Santé, Alain Maron, depuis le début de cette pandémie tente de faire la synthèse entre deux tendances. Une tendance sanitaire et une tendance libertaire. Cette dernière est historique chez Ecolo, elle est critique du rôle des experts, critique du recours massif aux vaccins et critique du rôle de l’État face aux individus.

Cette division avait déjà tiraillé Ecolo à propos de la bulle de 1 au début de l’année et lors de la mobilisation du secteur de la Culture. Ecolo tente aussi de ménager sa cible électorale principale à Bruxelles, les jeunes. Le parti a donc insisté pour que le Pass sanitaire ne soit obligatoire qu’à partir de 16 ans (sauf pour les évènements de masse).

Il y a aussi des divisions au PS, chez Défi et au MR dans l’opposition sur ces sujets, mais aujourd’hui c’est Ecolo qui est le plus exposé et donc le plus fragile. Les partenaires et ou adversaires des verts ne feront pas de cadeau. Si la situation sanitaire se dégrade sérieusement dans la capitale (pour reprendre les mots du communiqué d’Alain Marron) Bruxelles devra non seulement se débrouiller seule, mais Alain Maron sera aussi tenu comme seul responsable du désastre par ses partenaires et adversaires.