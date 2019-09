La Flandre, l'homme malade de la politique belge

Toujours pas de gouvernement en Flandre. Alors que la communauté Germanophone, Bruxelles, la Wallonie et la fédération Wallonie Bruxelles ont les leurs. Cela veut dire que la Flandre a un gros problème et que cela ne dépend quasiment que d’elle. Car s’il y a bien un élément qui domine la politique flamande depuis plus de 40 ans, c’est l’idée que tout ce qui ne fonctionne pas bien en Flandre vient de l’extérieur. D’abord ce sont les structures de l’Etat qui défavoriserait le nord du pays, puis c’est lié aux francophones qui comme le disait Yves Leterme sont comme des pierres dans le sac à dos de la Flandre. C’est cette pensée qui a justifié l’idée qu’il fallait rapatrier le maximum de compétence du fédéral vers la Flandre.

Cette externalisation de la cause des problèmes a d’ailleurs son pendant historique dans le sud du pays. La aussi, en miroir, on a aussi cette tendance à chercher l’origine de nos faiblesses ailleurs. Même si pour le coup, depuis une dizaine d’années les discours changent. Les dirigeants wallon et bruxellois se rangent de plus en plus a l’idée que nos régions devront s'en sortir par elles-même.

La faute aux autres

Mais revenons à la Flandre. Si le gouvernement Flamand est encore en rade près de 4 mois après les élections, ce n’est pas la faute aux autres. La faute des structures de l’Etat, ni la faute des francophones, ni la faute de l’incompatibilité des deux démocraties décrétée par Bart De Wever. La faute est à trouver essentiellement dans les tensions internes de la classe politique flamande. Car le VLD, le CD & V et la N-VA étaient déjà au pouvoir ensemble dans le précédent gouvernement. Normalement cela devrait être assez facile. Mais non, la Flandre se retrouve désemparée. Au sens du Larousse, "désemparé" c’est être perdu, ne plus savoir quel parti prendre, comment se tirer d’affaire. La classe politique flamande est désemparée. Pourtant la région aligne les succès…

Contraste

C’est bien simple pris isolément, la Flandre est dans le top mondial sur presque tous les indices de développement. L’éducation, la santé, le chômage, le PIB par habitant. Pourtant, le monde politique flamand voyage sans boussole. Comment expliquer qu'un tel déclin politique adviennent avec un tel épanouissement économique? Il faut remonter au milieu des années 2000. A la fin des années Verhofstadt.

En 2004, le CD & V est revenu aux affaires en Flandre sans plus savoir qui il était, avec un Yves Leterme fébrile et maladroit. Il ne recule devant rien pour récupérer le 16 rue de la loi. Il cède au pire simplisme lorsqu'il déclare scinder BHV en "5 minutes de courages politique". C’est lui qui a offert un nid douillet à la N-VA née de l’explosion de la Volksunie. Une N-VA qui a pondu dans son nid de parti dominant et l'en a expulsé.

Il y a le VLD, qui ne se remet pas de la chute de Verhofstadt, débranche la prise sur BHV, et plonge le pays dans une crise profonde.

Il y a le Spa, qui ne sait plus quoi faire pour garder ses électeurs. Il y a Goren qui ne perce pas vraiment. Il y a la N-VA qui choisit d'utiliser les codes du populisme et qui se rend compte qu’elle devient un parti comme un autre et ne pourra que décevoir. Et il y a enfin le Vlaams Belang qui prospère sur ce champ de ruine.

Oui la politique flamande est l’homme malade de la Belgique. Bien sûr, dans le Sud les partis traditionnels sont mal en point aussi. Mais tout de même, le constat est sans appel après 5 ans de disputes au sein de la coalition suédoise au fédéral. Le VLD, le CD & V et la N-VA, n’ont pas fini leur descente aux enfers. Leur seule obsession est d'être bien certain d'entraîner les autres au fond. Il est vrai que ce n’est pas la chute qui compte. C’est l’atterrissage.