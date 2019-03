La FGTB, Macron, le triomphe du "en même temps"

La FGTB a dit non à l’accord interprofessionnel, cet accord qui fixe entre autres l’augmentation des salaires pour les deux prochaines années. Comme d’habitude. Depuis la crise de 2008, la FGTB n’aura dit oui qu’une fois à un AIP. C'était en 2017 (contrairement à ce que j'avais écrit ici par ailleurs, mea culpa).

En 2017, l'accord interprofessionnel était d'ailleurs assez comparable à celui-ci. Toutes choses restant égales par ailleurs, excepté, le contexte électoral. Donc, retour à la normale, la FGTB a dit non laissant une fois de plus la CSC et la CGSLB seules sauver ce qu'il reste de concertation sociale.

Toute la FGTB n’a pas dit non il faut le préciser. La Centrale des employés a dit oui par exemple alors que la Centrale des employés côté chrétien (CNE) a refusé. Bref, la FGTB se retrouve une nouvelle fois dans une situation où ses cadres font ce qu’il faut pour qu’il y ait un projet d’accord, avant d'être déshabillés par leur base. Cette situation devrait poser logiquement la question de la légitimité de Robert Vertenueil par exemple. Pourtant, ce n'est pas le cas.

La FGTB n’arrive-t-elle plus à assumer un accord ?

Cette schizophrénie est donc stratégique. Les cadres de la FGTB devaient très certainement savoir que cet accord ne passerait pas la rampe. Mais ils l’ont quand même négocié. Pourquoi ? Afin d'abord de ne pas endosser la responsabilité de tuer la concertation sociale fédérale. La FGTB laisse le patient sous assistance respiratoire.

Ensuite, ce partage des rôles permet de préserver l’unité du syndicat. La FGTB est tiraillée entre différentes tendances (c'est loin d'être neuf) à propos de la ligne à tenir face au patronat et au pouvoir. Donc quand elle dit oui à un projet d'accord et non à l'accord, la FGTB fait du Macron. Elle se fait adepte du "en même temps". En même temps oui on participe à la négociation, et en même temps non on ne veut pas assumer ses conséquences.

Et l'une de ses conséquences est que le gouvernement, honni par la FGTB, va désormais avoir la main.

Charles Michel peut-il dire merci à la FGTB ?

La FGTB facilite peut-être la vie du gouvernement. Car on le sait, il est minoritaire et en affaires courantes. Il est en plus très divisé sur l’application d’un point de l'accord. Le volet fin de carrières est imbuvable pour le VLD. Si la FGTB avait dit oui, elle aurait mis la pression sur l'exécutif. Comment un gouvernement défait et faible pouvait-il remettre en cause un accord aussi légitime ?

Désormais, cette pression s'envole. Les partenaires sociaux étant divisés, le gouvernement peut plus facilement assumer ses propres divisions. L’intention du Premier ministre est, en tous les cas, d’appliquer l’accord tel quel et si possible sans recourir au parlement (ce qui en affaires courantes se discute).

Tout est possible désormais. Car ceux qui habitent dans la maison rouge, adossée à la colline, ont laissé les clefs…