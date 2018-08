La fabrique coloniale belge: une si longue histoire

L’acte raciste qui a eu lieu la semaine dernière au Pukkelpop a eu des échos internationaux dans la presse. Deux jeunes femmes ont été frappées par des étudiants en raison de leur couleur de peau lors du concert de Kendrik Lamar. Ce groupe d’étudiants chantonnait "Couper les mains, le Congo est à nous". Une vidéo postée sur Facebook corrobore la version des victimes qui ont porté plainte.

En guise de réponse, Zuhal Demir, la secrétaire d’État à l’Egalité des chances NVA, qui a mis les actes commis par les agresseurs sur le compte de l’alcool et de la jeunesse propose un recadrage ponctuel : emmener ces étudiants repentis au musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren "pour qu’ils prennent la mesure des horribles faits perpétrés à l’époque", a-t-elle précisé. Mais elle semble oublier que le musée de Tervuren voulu par Léopold II et inauguré en 1910 était conçu à l’origine lui même comme un outil de propagande et a pendant plus de 100 ans présenté à son public la seule vision coloniale de l’histoire du Congo, du Rwanda et du Burundi. Le musée est en profonde rénovation depuis 2013 et réouvrira ses portes en décembre prochain.

Qu’en sera-t-il de la narration de l’histoire coloniale dans sa nouvelle collection permanente ? Pourra-t-elle éduquer les jeunes gens comme ceux que la ministre souhaite y envoyer ? Rien n’est moins sûr aux vues des tensions qui s’expriment en interne au Musée depuis que les réflexions ont été amorcées. En effet, certains scientifiques de l’institution semblent réticent.e.s à l’idée de présenter aux prochains visiteur.euse.s une vision vraiment critique de la colonisation belge, loin des "aspects positifs" de l’entreprise de domination et d’exploitation défendus encore par de trop nombreuses personnes. Car, il faut se souvenir que l’entreprise coloniale belge était loin de faire l’unanimité au sein des belges quand Léopold II obtint le Congo à la conférence de Berlin en 1885.

Déconstruction des mythes coloniaux

L’opinion publique a été travaillée par une propagande intense pour qu’à l’entre-deux guerre, les Belges soient convaincu.e.s de son bien fondé. Il n’est pas rare encore aujourd’hui de les voir réapparaître dans les discussions familiales et même parfois dans les prises de paroles publiques, comme lors du Festival de Hasselt avec ce chant sur les mains coupées.

A force de ne pas revenir sur ces mythes coloniaux et de minimiser les représentations racistes de l’époque, comme le fait la secrétaire d’Etat, alors qu’elles ont pourtant forgé le regard sur l’Autre, on laisse la porte ouverte à des comportements sans limites et donc à des attitudes dangereuses comme celles du Pukkelpop.

Pour aller plus loin et déconstruire les mythes de la propagande coloniale soutenue par l’Etat, l’Eglise et les entreprises coloniales, une expo itinérante proposée par l’ONG (CEC) sera visible à la Louvière en novembre prochain et sera accompagnée en octobre, de la sortie d’un très beau livre autour de ces réflexions, co-écrit par l’historien Elikia M’Bokolo et Julien Truddaïu.