La Conquête De L'Espace – il y a cinquante ans, l'homme marchait sur la lune !

Plus

Nous sommes à un mois de l’anniversaire d’un des événements les plus emblématiques du vingtième siècle, et le monde de la bande dessinée s’y intéresse de près…

la conquête de l'espace - © Casterman C’était le 21 juillet 1969… Merckx gagnait son premier tour de France, mais, surtout, l’homme mettait le pied sur la lune ! Un événement qui a enthousiasmé le monde entier. Sauf les poètes et les Frères Jacques… Un peu comme si le fait d’aller sautiller sur notre satellite ouvrait la porte à la réalité d’un monde meilleur ! C’était une aventure, certes, mais née, par l’intermédiaire de Von Braun, sur les cendres les plus horribles de la deuxième guerre mondiale ! Cela reste cependant, aujourd’hui, un des moments essentiels de l’Histoire de l’humanité ! Et le livre qui vient de sortir chez Casterman, dans la collection des "reportages de Lefranc", raconte cette épopée, de sa genèse jusqu’à son aboutissement. Ce livre, " La conquête de l’espace ", n’est pas une bd, mais plus un livre de vulgarisation scientifique illustré à la manière d’une bande dessinée. Et aux commandes du texte, Pierre-Emmanuel Paulis, qui travaille à l’Euro Space Center, sait de quoi il parle, sans aucun doute ! Pierre-Emmanuel Paulis - 18/06/2019 la conquête de l'espace -

Euro Space Center - © JJ Procureur La qualité de cette collection réside dans la volonté des auteurs de créer des albums lisibles par chacun, des albums qui, certes, correspondent à une passion, à une époque précise, à un événement, comme ici, mais qui replacent tout cela dans un contexte le plus précis possible. Précis, oui, historiquement comme technologiquement. Pierre-Emmanuel Paulis construit son texte presque journalistiquement, dans un style direct totalement accessible. Et puis, il y a le dessin de Régric, un vrai dessin " neuvième art "… Documenté, précis, mais aussi axé d’abord sur l’être humain ! Son style réaliste s’inscrit résolument dans la filiation de l’œuvre de Jacques Martin, et son sens de l’illustration sert de contrepoint aux photos qui, pour importantes qu’elles soient, manquent de vie, de vivacité, reconnaissons-le ! Reconnaissons aussi le talent de Bruno Wesel, dont les couleurs, très réalistes elles aussi, jouent avec les ombres et les perspectives avec beaucoup de réussite. Régric - 18/06/2019 la conquête de l'espace

les auteurs de "La Conquête de l'Espace", "Lune Rouge" et "Airborne 44" à l'Euro Space Center - © JJ Procureur Cet anniversaire ne pouvait pas se préparer sans livre, mais il ne pouvait pas non plus se faire sans la participation de l’Euro Center de Transinne, bien évidemment ! Une exposition y fait se côtoyer les dessins de Régric et différentes pièces étonnantes et parlantes de la collection privée de Pierre-Emmanuel Paulis. Et en se baladant dans ce centre étonnant et extrêmement moderne, n’hésitez pas à tenter une expérience de réalité virtuelle aux sensations étonnantes, et puissantes ! Je vous garantis quelques frissons envoûtants!...

Dirk Frimout, Jarbinet et P.-E. Paulis - © JJ Procureur Cela dit, cet anniversaire va permettre à d’autres albums de parler de conquête spatiale, eux aussi, avec moins de précision scientifique (quoique !) et plus d’imagination… De quoi varier les plaisirs ! Dans " La Ligne Rouge " (de Corteggiani et Alvès) , c’est en pleine guerre froide que nous plonge Lefranc. Une guerre froide qui est à la base de toute la technologie qui a permis, en 1969, de permettre à l’homme de fouler le sol de l’astre des poètes… Avec Airborne 44, Jarbinet nous rappelle que les ruines d’une guerre permettent souvent des avancées telles que le monde ne peut, la guerre finie, que changer, évoluer, vite, sans tenir compte de la valeur humaine de ceux que la société accepte d’utiliser pour leurs valeurs scientifiques… Sur les ruines, parfois, se construisent des rêves auxquels donner vie!

Jacques Schraûwen Les Reportages de Lefranc - La Conquête De L’Espace (dessin : Régric – texte : P.-E. Paulis – éditeur : Casterman)