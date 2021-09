La Belgique bien-dépensante

La Belgique est une championne de la dépense publique. Ce n’est pas nouveau, mais c’est toujours aussi vrai. Ce que dépense l’Etat chaque année en Belgique représente un peu plus de la moitié de la richesse produite. La banque nationale s’est amusée à comparer ces dépenses avec celle des pays voisins. L’exercice casse certains clichés. Une championne des dépenses Oui en effet. Car dire que la Belgique est une championne de la dépense publique n’apporte pas grand-chose. Par contre se comparer avec nos voisins, qui sont nos principaux partenaires commerciaux et culturels est un exercice de salubrité publique. Alors d’abord sur la dépense publique, c’est quoi, c’est tout ce que l’Etat sort de sa trésorerie pour fonctionner, pour aider les entreprises, pour payer la sécu, les fonctionnaires et pour payer la dette. C’est donc la définition la plus large du mot dépense. En 2019 nous dépensons en une année l'équivalent de plus de la moitié de la richesse produite, 52%. La moyenne européenne c’est 47%, deux pays font mieux que nous, la France et la Finlande. 2019 c’est avant le covid. En 2020 le montant de la dépense publique grimpe en flèche et atteint 60% du PIB.

3 images © Tous droits réservés

Subsides aux entreprises La banque nationale a comparé chaque catégorie de dépense avec l’Allemagne, les Pays Bas et la France. Deux pays moins dépensiers que nous, et un pays qui l’est plus que nous. Ici il s’agit bien de décrire, dire ou l’on dépense plus, pas de dire qu’on dépense trop. Ce sont des choix politiques. Premier domaine, et de loin qui apparaît en rouge, ce sont les affaires économiques, et plus particulièrement la tutelle de l’économie. C’est la catégorie ou l’on retrouve les subsides salariaux aux entreprises, les aides à l’emploi. Comme les titres services, ou l’exonération premier emploi. Et oui, la Belgique avec sa taxation du travail élevée, distribue les exonérations, les baisses de cotisations, dépense donc de l’argent pour faire baisser le coût du travail. Autre domaine où nous dépensons plus que nos trois voisins c’est l’enseignement, et quand on dit enseignement c’est la masse salariale, le coût des profs dans le primaire et le secondaire. Enfin troisième domaine où nous dépensons plus, ce sont les dépenses de fonctionnement, encore une fois les salaires dans certaines administrations, les cabinets ministériels, les parlements. Enfin, c’est très léger, mais on dépense plus en Belgique que chez nos voisins pour l’éclairage public ou les cultes. Mais c’est mineur en termes de masse.

3 images © Tous droits réservés

Protection sociale Et puis même si nous sommes très dépensiers il y a des domaines ou l’on dépense moins qu’ailleurs. C’est ici que l’étude de la Banque nationale démonte quelques clichés. Car la Belgique dépense moins pour sa protection sociale, moins pour le chômage, moins pour le logement et surtout, moins pour les pensions que la moyenne. Dans le débat actuel sur les pensions, avouez que c’est quand même intéressant de noter qu’en fait la Belgique dépense moins en ce domaine que nos voisins, partenaires et concurrents. On dépense aussi un peu moins en matière de santé. Moins pour les équipements collectifs (les routes, les barrages, les réseaux) et enfin sensiblement moins que nos voisins pour l’armée. Voilà donc un panorama comparatif des dépenses publiques belges. Ajoutons que la Banque nationale souligne que les domaines où nous dépensons plus que nos voisins sont en grande partie du fait des décisions prises par l’entité 2 c’est-à-dire les régions et les communautés, cela relève moins du fédéral. Ce qui est intéressant, c’est que généralement quand il est question de faire des économies, on évoque souvent les pensions, la protection sociale (qui sont des prérogatives fédérales). Mais on parle souvent moins d’économiser sur les subsides à l’emploi et aux entreprises, le coût de l’enseignement (tabou absolu), ou les coûts de fonctionnement de l’Etat (des domaines ou les régions et les communautés sont largement à la manœuvre). La banque nationale, gardienne de l’orthodoxie, fait donc passer un message alors que les conclaves budgétaires battent leur plein dans les régions et bientôt au fédéral.