L'hystérie mortifère et démoniaque® du Coronavirus

La gestion du Coronavirus est un stress test pour la Belgique en affaires courantes. Les affaires courantes, c’est fait pour ça. Pour faire face à des situations d’urgence, pour assurer la continuité de l’état, à défaut de continuité de la politique. Le système doit fonctionner. Or, l’organisation en lasagne, décentralisée offre beaucoup plus de possibilité de couacs que les systèmes centralisés. Des erreurs d’appréciations et surtout de communications.

Lockdown

C’est ce qui s’était passé en novembre 2015, lors du fameux "Lockdown de Bruxelles". Juste après les attentats de Paris, le niveau d’alerte terroriste passe au niveau 4. Le plus élevé. Les autorités recherchent Sala Abdeslam (ils y parviendront quelques semaines après). Elles disposent d’informations alarmantes sur une attaque chez nous et veulent la déjouer. Les écoles, les crèches sont fermées plusieurs jours, presque toutes les manifestations publiques sont interdites, non sans quelques hésitations et approximations dans les consignes.

On pointera des contradictions entre le niveau fédéral et la fédération Wallonie Bruxelles, ou au sein même du gouvernement francophone. Notamment autour de la réouverture ou non des écoles, de la question des "Safe Room" (de salles aménagées où les élèves doivent pouvoir se réfugier en cas d’attaque). Les déclarations de la ministre francophone de l’éducation Joelle Milquet à propos de l’hystérie mortifère et démoniaque® des terroristes venant cette semaine-là, participer à la confusion et couvrir toutes ces décisions d’une chape d’amateurisme.

Crédibilité

Pourtant en 2015 les autorités ont sans doute plutôt bien agi. L’ampleur des mesures peut-être discutée mais, d’après les différentes protagonistes du Lockdown, les informations remontées au sein du conseil national de sécurité confirmait un risque critique. Ce qui a posé problème c’est l’absence d’une communication de crise. Cela nécessite une hiérarchie claire, une chaîne de commandement sans faille, une transparence dans la démarche. Autant de qualités qui ne sont pas du tout naturelles et certainement pas dans notre fédéralisme éclaté.

Le risque c’est la confusion. C’est ce qu’on a connu dans le Lockdown. C’est aussi le risque principal avec le Coronavirus. La crainte ce n’est pas tellement que les services de santé soient désorganisés ou mal préparés, c’est surtout que les citoyens n’y comprennent plus rien.

Les ministres doivent penser au Lockdown de 2015 et à sa leçon principale : gérer la communication de crise. Evidemment ça nécessite de se mettre d’accord sur les mesures à prendre. Mais pas seulement. Ça veut dire aussi se mettre d’accord sur qui communique quoi. Or, ce qu’il faut retenir de l’épisode du Lockdown de 2015 c’est que le politique aurait dû se mettre en retrait et laisser plus les services de police et de justice communiquer sur les mesures. Ce sont eux qui disposent de l’autorité et de la crédibilité nécessaire pour rassurer les citoyens. Si on veut éviter un épisode d’hystérie mortifère et démoniaque® de Coronavirus, le politique doit trouver sa place au côté des experts, hauts fonctionnaires, dépositaire de l’autorité en matière de santé publique.