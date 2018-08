L'écologie (même avec Ecolo) est-elle encore possible?

La démission de Nicolas Hulot bouscule la France, elle bouscule aussi la Belgique. Il est très intéressant d’observer comment la famille écologiste a réagi hier à cette annonce. Alors Ecolo, en tant que parti, a très vite dégainé un communiqué où il salue cette démission. Cela démontre que "les forces politiques traditionnelles continuent de vouloir entretenir un modèle économique responsable des désordres climatiques".

Autrement dit par plusieurs députés écologistes hier, cela démontre qu’on ne peut pas faire d’écologie sans parti écologiste. "Un homme seul ne peut rien face aux forces traditionnelles sans le soutien d'une structure politique et parlementaire solide" dit encore le communiqué d'Ecolo.

Or, pas d’”écologie sans Ecolo” c’est justement l’un des messages martelés par la direction d’Ecolo pour cette rentrée politique. Cette démission vient quelque part mettre de l’eau au moulin de leur communication.

Bonne nouvelle pour Ecolo donc avant les communales?

A court terme oui, ça peut avoir un effet de remobilisation d’une partie de l'électorat. Mais attention, parce qu’au fond ce que la France vit avec Nicolas Hulot, cette désillusion écologiste, nous l’avons déjà connu en Belgique, au moins deux fois. Les deux participations des Écologistes au pouvoir 1999 et 2009 se sont soldées par des défaites cuisantes et des bilans discutables et discutés. Les petits pas étaient soit jugés insuffisants face à l’urgence, soit excessifs et idéologiques.

La démission de Nicolas Hulot va forcer Ecolo à se reposer deux questions: à quelle condition va-t-on au pouvoir et avec qui ? C'est clair que cela va mettre de l’eau au moulin de ceux qui jugent que l’écologie politique est incompatible avec le capitalisme, avec le libéralisme. Ce qui va mettre la direction du parti sous pression puisqu'aujourd’hui Ecolo tente d’être un pivot à équidistance des autres partis, il tente d'être ni de gauche ni de droite. Nicolas Hulot a sans doute démontré toutes les limites du "ni de gauche ni de droite" ou du "en même temps de gauche et de droite" que prônait Emmanuel Macron et que quelque part Ecolo défend aussi.

Le projet de l'écologie politique est-il réalisable dans le système actuel ?

Le malaise de Nicolas Hulot dépasse le problème des alliances. Il interroge les compatibilités entre l'écologie politique et le système actuel. Un système qui est profondément ancré dans le court terme, c’est une des limites de notre démocratie électorale, or l'urgence climatique, même si c'est urgent, c'est toujours moins urgent qu'une élection. Et puis, pour prétendre changer le cap économique d'un immense navire, il faut pouvoir le manœuvrer. Or, la capacité d’action collective, via l’Etat, est de plus en plus restreinte face au mastodonte de la mondialisation. Ecolo peut-il prétendre aller dans la cabine de pilotage et se retrouver sans gouvernail ? Prétendre vouloir changer de cap implique, osons l'expression, de refonder la démocratie ni plus ni moins.

Conclusion, la question n’est plus de savoir si on peut ou non faire de l'écologie sans Écologistes, comme Ecolo le dit, c’est plutôt de savoir si, dans les conditions actuelles de notre démocratie, on peut faire de l'écologie tout court. Avec ou sans Ecolo.