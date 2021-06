L’Ecole termine l’année la tête haute

Cette année scolaire se termine en laissant derrière elle beaucoup de questions autour de l’impact du Covid sur les élèves en primaire, en secondaire, ou dans le supérieur. Elle se termine aussi par une certitude, les acteurs de l’école se sont massivement mobilisés durant la crise.

L’Ecole préservée…

Le premier constat qu’il faut tirer c’est que la Belgique a fait le choix de préserver autant que possible l’éducation, en particulier l’éducation obligatoire. Dans le secondaire le premier degré a été largement épargné. Par contre dès le deuxième degré l’alternance distanciel/présentiel s’est imposée. Dans le supérieur, le distanciel a été la règle, avec des élèves, qui parfois n’ont jamais rencontré leurs profs.

En Belgique, les écoles n’ont été fermées complètement qu’une dizaine de jours. Une semaine à la Toussaint, une semaine à Paques. A titre de comparaison, au Royaume Unis, le ministère de l’éducation évoque une centaine de jours d’écoles perdus. L’Allemagne a fermé ses écoles entre décembre et mars, l’Autriche a également suivi cette voie.

En moyenne dans le monde, l’ONG Save The Children a calculé que les enfants ont en moyenne perdu 74 jours d’école. Surtout en Amérique Latine, moins en Europe. Et en Europe, la Belgique se distingue parmi les pays qui ont le moins fermé. On ne compte pas ici les milliers d’écoles qui ont dû fermer des classes pour quelques jours, et les élèves isolés pour cause de covid ou de cas contacts.

…Un choix politique assumé.

Le choix de garder les écoles ouvertes a été porté par les deux communautés, flamandes et Wallonie-Bruxelles. Et par l’ensemble des partis politiques avec assez peu de nuances, majorité comme opposition.

Ce choix, qui a forcément été source de contamination, nous à pousser à prendre des mesures plus dures par ailleurs, par exemple cette fameuse bulle de un qui est restée de très long mois en vigueur. Le résultat c’est qu’en primaire, le taux de réussite au CEB à la fin de la 6e primaire, ne connaît pas de baisse significative à 88%. Même si la comparaison est rendue compliquée par le fait que cette année les professeurs ont pu corriger leurs propres élèves.

L’expérience douloureuse du distanciel

En secondaire et dans le supérieur l’expérience est différente des primaires. Les questions restent ouvertes sur le décrochage scolaire. D’après plusieurs associations, il a augmenté très clairement en cours d’année, mais on ne sait pas comment les écoles ont pu rattraper ces élèves depuis qu’elles ont repris un cours plus ou moins normal. Selon une étude réalisée par la caisse d’allocation familiale de l’Union des classes moyennes auprès de 4700 familles, près de la moitié des adolescents se sont sentis largués par l’enseignement à distance, 64% évoquaient une perte de motivation.

Sur ce point, le distanciel a montré toutes ses limites. C’est une évidence, le contact humain reste au cœur de l’éducation, l’enseignement c’est une relation. Et les relations qui s’établissent par Teams sont de piètre qualité.

L’autre problème du distanciel, c’est qu’il ramène l’élève à sa condition. Celui qui dispose d’un ordinateur performant et d’une pièce calme, sans promiscuité familiale a plus de chance de supporter le distanciel que l’enfant qui doit se contenter d’un smartphone posé sur la table à manger.

Une année solidaire et engagée

Cette année scolaire a donc été, malgré les efforts réalisés par les écoles, une année encore plus inégalitaire. Rideau sur une année pourrie pour le décrochage scolaire et l’égalité entre élèves.

Mais on retiendra aussi la solidarité et l’engagement de nombreuses enseignantes et enseignants, profs, directrices et directeurs, personnels d’entretien, le plus souvent extrêmement mobilisés. Au plus fort des vagues épidémiques, il fallait aller au charbon dans des conditions sanitaires parfois précaires, en particulier en maternelle ou en primaire ou les distances sociales ne peuvent par définition pas être aussi strictes. Pourtant lors de la deuxième vague, le taux d’absentéisme était plus bas que l’année passée.

En résumé, le politique, uni, a autant que possible essayé de ne pas laisser tomber l’école. Et ceux qui font l’école ont autant que possible essayé de ne pas laisser tomber les élèves. Une année d’engagement et de solidarité, autant que possible.