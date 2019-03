Hitler: Un sujet de société, terriblement actuel...

L'humour et l'horreur peuvent-ils cohabiter?... La réponse est" oui", mille fois oui, avec ce livre qui raconte et prévient: ne reproduisons pas les horreurs d'hier!

Pour Bernard Swysen, le directeur de cette collection et le scénariste de ce Hitler, le but de ce livre n’est pas de créer la polémique… Mais, plus essentiellement, de servir de sonnette d’alarme, en une époque où se démocratisent, en quelque sorte, tous les intégrismes, tous les racismes, toutes les haines…

Le but de ces livres est de raconter, certes… Avec un dessin souriant, l’horreur ne devient pas acceptable, mais accessible… Donc capable de faire réfléchir… Et de dire haut et fort que l’Histoire devrait ne jamais se répéter ! A la fin de l’album, d’ailleurs, il y a un dossier historique qui complète la réflexion… Et, il faut le souligner, ce livre est historiquement sans failles… C’est la véritable histoire vraie d’un monstre qu’il nous raconte, oui !

Bernard Swysen et Ptiluc nous racontent la "véritable histoire vraie" de Hitler, dans une collection consacrée aux "méchants" de l’histoire (et de la littérature…), avec Caligula, Dracula, Attila, déjà parus.

Ce livre, sans aucun doute possible, est le résultat d’un travail “historien” sérieux… De par cet aspect historique sans lacunes, ce livre fait également découvrir au lecteur quelques personnages oubliés de l’Histoire… Comme ce fameux Gerstein, dont le cinéma de Polanski s’est souvenu… Un personnage dont l’ambiguïté, soulignée par Swysen et Ptiluc, est extrêmement symbolique de tout ce que cette époque pas tellement lointaine avait, justement, d’ambigu…

C’est du dessin " animalier "… Pour adoucir la dureté du récit ?... Pas seulement, bien entendu… Le trait de Ptiluc ne cache rien… Il insiste plus sur les personnages, leurs regards, leurs émotions, que sur le décor, à peine esquissé, parfois. Et, ce faisant, choisissant la voie de la simplicité, d’une certaine manière, ce graphisme, et le travail sur la couleur également, se font formidablement efficaces.

Mais le dessin de Ptiluc accompagne à la perfection le scénario de Bernard Swysen… Il s’agit moins, tout compte fait, de mettre en évidence un des grands " méchants " de l’Histoire, que de montrer le trajet qui l’a conduit à le devenir ! Et cet album s’attarde moins, finalement, sur l’apogée de la folie d’Hitler, la seconde guerre mondiale, que sur les années d’enfance, de jeunesse, sur les failles d’Hitler, sur ses rêves de peintre qui n’ont jamais abouti, sur le côté ridicule de ce personnage qui, un peu à son corps défendant, est devenu l’icône de son peuple, son führer… Il y a donc de l’humour, oui, mais un humour qui ne dénature en aucune manière la folie furieuse de cet individu qui, de nos jours encore, a ses émules ! Et c’est grâce au dessin de Ptiluc, aussi, que ce portrait biographique reste pudique, à sa manière, reste aussi et surtout ouvert et offert à tout le monde, à tous les lecteurs, à tous les âges !

Hitler - © Dupuis

Et, comme je le disais, le dossier qui complète cet album, un dossier superbement illustré, parvient, avec simplicité, à remettre tout en perspective, à redonner à la mémoire son pouvoir et sa nécessité.

L’Histoire, de nos jours, semble de plus en plus prête à répéter ce qu’elle fut hier… La planète qui est nôtre se voit de plus en plus livrée à des pouvoirs qui n’ont comme finalité que leur seule puissance. Et qui, donc, sous l’alibi d’une démocratie aveugle et sourde, renient à l’humain la liberté de se vouloir humaniste.

A ce titre, vous l’aurez compris, les liens entre Hitler et le monde d’aujourd’hui, tel qu’il est en train de devenir, ces liens sont d’une évidence totale. Et ce livre, donc, est un donneur d’alerte que les jeunes et les moins jeunes se doivent de lire et de faire lire !