Georges Louis Bouchez, l'histoire à contre-courant

L’informateur et président du MR Georges Louis Bouchez veut le retour à l’état unitaire. C’est ce qu’il dit dans une interview au magazine Wilfried. Pour la bonne information cette interview a été donnée en décembre. Elle fait grand bruit puisque le président du MR doit œuvrer à une solution pour le fédéral avec Joachim Coens du CD & V. Il faut lire Georges Louis Bouchez dans le texte :

Doit-on se réjouir de la création de la Région bruxelloise en 1989 ? Il n’y a jamais eu autant de chômage, aussi peu de gens bien formés… La pauvreté n’arrête pas de grimper… Des améliorations liées aux réformes de l’Etat ? Je n’en vois aucune en ce qui concerne les grandes compétences. Je suis unitariste. Je vais même vous dire : je pense qu’il faudrait tout remettre au niveau fédéral.

Voilà qui résume un sentiment celui qui veut que les réformes de l’Etat font partie du problème et pas de la solution. Qu’elles conduisent à de l’inefficacité plutôt qu’à de l’efficacité.

Le MR est-il unitariste ?

Cette “opinion” de Georges Louis Bouchez n’est pas une ligne de parti explique-t-il à Matin Première, c’est un idéal personnel. Dans l’interview au magazine Wilfried, il dit utilise plusieurs fois l’expression “pour moi”. Mais évidemment quand on est président de parti et informateur le “pour moi” a une autre valeur que pour n’importe qui d’autre.

Il y a d’abord le message envoyé aux Wallons et au Bruxellois. En particulier aux libéraux wallons et bruxellois. Les élus régionaux de son parti, les Jean Luc Crucke en Wallonie, les Boris Dilliès à Bruxelles vont très certainement être ravis de voir une ligne unitariste s’affirmer au top du parti. Les Bruxellois en particulier seront ravis d’apprendre que la création de la région en 1989 est considérée par Georges Louis Bouchez comme une erreur et que c’était mieux avant quand Bruxelles n’avait aucune autonomie.

Dans cette interview Georges Louis Bouchez oublie un peu vite que les francophones, moins il est vrai chez les libéraux, étaient aussi demandeurs du fédéralisme. Surtout dans les années 70 et 80, ils réclamaient aussi de pouvoir gérer leurs compétences. Ils jugeaient l’état unitaire trop favorable aux intérêts flamands.

La question est-ce que ces compétences ont été bien utilisées mérite en effet d’être posée. Les libéraux l’ont souvent posée d’ailleurs. Mais prôner l’unitarisme c’est aller à contre-courant de l'histoire.

Retour aux sources

En une interview voilà le parti libéral replongé dans les années 60. À l’époque l’affaire de Louvain, le Walen Buiten pousse les partis unitaires, en particulier le CVP à la scission. Les libéraux choisissent l’unitarisme avec le slogan : "Mon parti, c’est mon pays". Contre l’histoire. Après une remontée électorale durant les années 60 le début des seventies est catastrophique. L’unitarisme est dépassé par les faits. Les libéraux sont dépassés par l’histoire. Les libéraux flamands en tirent les conclusions, ils rejettent l’unitarisme. Les francophones ne l’acceptent pas et se divisent. Face au FDF à Bruxelles, face au Rassemblement Wallon (RW) en Wallonie ils s'éffondrent. Il faudra attendre Jean Gol (qui vient du RW) pour que la réunification s’opère. Mais les traces de cette naissance contrariée restent. Les libéraux vont toujours plutôt subir le régionalisme et les réformes de l’Etat. Voilà ce que confirme encore cette interview de Georges Louis Bouchez.

Retournement de l’histoire ?

Cela dit, le constat posé par Georges Louis Bouchez est largement partagé. Les réformes de l’Etat successives, en particulier la dernière, ont rendu le fonctionnement de l’Etat abscons. Beaucoup de francophones jugent que ces réformes sont le problème et pas la solution.

Mais l’unitarisme, malgré sa dimension romantique, reste une solution hautement problématique. Il ne faut jamais oublier cette conclusion de Xavier Mabille, qui reste le meilleur observateur de l’histoire politique belge. Il dit à la fin de son ouvrage de référence, Nouvelle histoire politique de Belgique:

Le jeu complexe des clivages appelle le compromis, et de même les asymétries, observées longtemps dans les faits et aujourd’hui également reflétées dans les institutions, font peut-être obstacle à la rupture, au point que la question se pose de savoir si ce n’est pas dans une certaine asymétrie que réside la clé de voûte d’une certaine unité.

En clair, la leçon que Xavier Mabille tirait de l’histoire politique de Belgique, c’était qu’il fallait organiser nos asymétries, nos différences entre nord et sud. Vouloir s’y opposer, revenir à l’unitarisme, c’est le plus court chemin vers la fin de la Belgique.