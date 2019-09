Formation des gouvernements : saison 2

Cette rentrée, c'est la fin de la première saison de la formation des gouvernements. Tout simplement parce que la rentrée, c'est un cap symbolique. Depuis l’élection du 26 mai, l’été était considéré comme perdu. On savait que les trois mois seraient consacrés à une lente décantation du scrutin.

Je vous rappelle les enseignements majeurs du vote : jamais le paysage politique belge n’a été aussi fragmenté, les partis traditionnels sont dans les lattes, jamais autant de voix n’ont été à des partis "antisystème", le Vlaams Belang au nord, le PTB au sud. Et enfin, jamais le vote nord/sud n’a été aussi divergent entre droite et gauche.

Ces trois éléments mis ensemble rendent la situation politique plus compliquée que jamais. Plus compliquée que lors de la grande crise des 541 jours en 2011. La saison 1 de l’après élections a donc été particulièrement soporifique. Les Germanophones et les Bruxellois ont formé leur gouvernement. Pour le reste, entre les coquelicots fanés et la gestion de la carrière de Charles Michel et de Didier Reynders à l’Europe, il faut bien dire que c’est lent.

Rebondissement ?

La saison 2 s'annonce plus riche en événements. Les scénaristes prévoient un gouvernement Wallon et Flamand pour la mi septembre. Avec, au sud, la question principale de savoir si Ecolo acceptera de monter avec le MR et le PS. C’est la première grande inconnue.

La deuxième c’est de savoir ce qui va se passer au fédéral. Est-ce qu’on va, oui ou non, aller dans une formation où le PS et la NVa se retrouvent ensemble autour de la table ? Le VLD et le CD&V ne veulent pas entendre parler d’une autre option. Mais le PS, on le sait, craint beaucoup ce scénario.

Autre élément de cette saison 2, la pression qui va augmenter, de la part des entreprises, des syndicats, des médias. Surtout avec le Brexit qui va faire trembler l’Europe. Cette pression extérieure, c'est l'élément clef qui peut précipiter une solution. Grâce a cette pression, ce qui serait apparu en juin ou en juillet comme une trahison peut apparaître comme une prise de responsabilité.

Autre élément de la saison 2, le casting. Il change chez ECOLO, au PS, au MR, au CD&V. C’est une vraie révolution qui s’annonce. Enfin, dans la saison 2, on va reparler de plus en plus de réforme de l’Etat, de la septième réforme de l’Etat. Oui, il faudra bien passer par là.