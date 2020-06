FGTB: Robert Vertenueil, un pacte trop loin

Il y a de l’eau dans le gaz à la FGTB. Le président Robert Vertenueil est poussé vers la sortie. Il paie une interview avec le président du MR Georges-Louis Bouchez. Ce week-end le sort de Robert Vertenueil a quasiment été bouclé. On gardera une précaution tout de même. Sauf retournement de dernière minute aujourd’hui, Robert Vertenueil devra quitter la présidence du syndicat socialiste.

L’aile wallonne de la FGTB qui doit décider de son avenir ne lui a pas confirmé la confiance, ses soutiens ont fondu comme neige au soleil. En ce moment la FGTB lui cherche un successeur. Ce soir les instances doivent confirmer le verdict.

Un café avec Bouchez

Robert Vertenueil paie une rencontre avec Georges-Louis Bouchez, le président du MR. Une rencontre organisée au siège de la FGTB, médiatisée par Le Soir. Robert Vertenueil s’y montrait très conciliant avec le président du MR. Les deux hommes se sont même entendus sur la nécessité d’un nouveau pacte social, un pacte qui prévoyait, entre autres, plus de flexibilité de la part des travailleurs.

Ce qui pose problème c’est ce que cette idée de pacte a bien été évoquée par les instances de la FGTB mais sans faire consensus. Robert Vertenueil est donc allé défendre une idée qui n’est pas celle de la FGTB. C’est le principal reproche qui lui est fait. Celui d’agir sans mandat, en solitaire, en opportuniste.

D’autant plus pour un évènement aussi important qu’une rencontre historique avec le président du parti libéral. Cet événement vient s’ajouter à d’autres, notamment l’organisation du premier mai. C’est toute la gestion de Robert Vertenueil qui est remise en cause depuis plusieurs mois déjà, qui explose aujourd’hui au grand jour.

L’obscure infiltration du PTB

Certains pointent l’influence du PTB dans cette décision. C’est une mauvaise clef de lecture. Cette explication est trop simple pour être vraie. Guy Spitaels, l’ancien président socialiste, disait qu’avec La Trinité, la fédération liégeoise du PS constitue l’un des grands mystères de la création. Je crois qu’il accepterait volontiers qu’on y ajoute la FGTB wallonne.

On retrouve contre Robert Vertenueil des pontes très réticents au PTB et d’autres plutôt catalogués rouge vif. On retrouve aussi contre lui des acteurs favorables à l’action commune socialiste. On retrouve aussi contre lui des régionalistes, et des fédéralistes. On retrouve contre lui des acteurs des bassins liégeois et carolo.

Enfin on retrouve contre lui des centrales à dominante ouvrières et des centrales à dominante employés. Bref, de toutes ces couches croisées qui font que la FGTB est un mystère de la création aucune n’est vraiment pertinente.

Et donc, Robert Vertenueil a réussi l’exploit de faire quasiment l’unanimité contre lui.

Bodson, malgré lui

On parle de Thierry Bodson pour le remplacer, l’actuel secrétaire général de la FGTB Wallonne. Choix logique, c’est le premier sur la liste. Il ne s’est pas encore officiellement décidé. Lui qui est très régionaliste a toujours refusé d’endosser un destin fédéral. On verra dans les prochaines heures donc. S’il refuse le poste, la course à la présidence serait alors ouverte.

L’autre question qui est en train de se jouer à la FGTB c’est la question du positionnement du syndicat pour l’après Corona. Comment faire face à la récession et au chômage qui vient ?

On l’a compris l’idée très réformiste d’un pacte social ou les travailleurs doivent accepter plus de flexibilité est dans les cordes. Mais l’heure est-elle pour autant favorable à l’instauration d’un rapport de force avec le patronat et le gouvernement ? A cette question Robert Vertenueil répondait non. En le poussant vers la sortie la FGTB wallonne répond oui. Reste à savoir comment faire…