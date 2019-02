Et si l'euro avait coûté cher à la Belgique?

L’euro a-t-il rapporté ou coûté aux Belges? C’est une question très souvent posée. Si on était resté au franc belge, notre économie se serait-elle mieux comportée? Les Belges seraient-ils plus riches ou plus pauvres? Ce sont des belles questions mais il faut bien avouer que c’est très compliqué d’avoir une réponse car beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. U n institut allemand vient pourtant de s'y coller , le CEP, le Centre de politique européenne. Pour l’anniversaire de l’euro, les chercheurs de ce think tank, pro européen et plutôt libéral, ont fait tourner les algorithmes. Ils ont simulé une évolution du PIB pour différents pays européens dans l'hypothèse où l’euro n’aurait pas existé en se basant sur des pays tests hors zone euro.

L'Allemagne vainqueur par KO

Grand vainqueur de l’euro, sans surprise : l’Allemagne. Elle gagne 1893 milliards en 18 ans. 23 116 euros par habitant. Grand perdant (et ce n’est pas une surprise non plus) : l’Italie. Le coût de l'euro est de 4325 milliards. 73 000 euros par habitant. En France, c'est 3591 milliards perdus. On comprend pourquoi, dans ces deux pays, le débat sur le maintien ou non dans la zone euro est vif. Tout simplement parce qu’il se base sur une réalité de plus en plus étayée. Sans l’euro, la France et l’Italie auraient sans doute dévalué leurs monnaies pour rester compétitifs. Et oui, il y a des arguments pour sortir de l’euro dans ces deux pays. Bien sûr, sortir de l'euro aurait aussi un coût. Peut-être encore plus important pour la France et l'Italie.

Par contre au rayon des surprises, l’euro a été favorable à la Grèce. Surtout avant la crise mais la balance reste encore positive. Sans doute plus pour longtemps car l’évolution est très nette, depuis 2011, l’euro plombe la Grèce après l’avoir boosté et rien n’indique que ça change.