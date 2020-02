Et la voiture la plus vendue dans le monde est...

Bon, si vous avez vu la photo, vous le savez déjà. D'autant que le suspense n'était pas vraiment insoutenable puisque le classement n'a pas évolué depuis l'an dernier. Sur la première marche, d'après le site spécialisé focus2move.com, la Toyota Corolla domine de la calandre et des roues la Ford F-Series (F-150 et ses variantes) de plus de 160 000 unités (1.236.390 Corolla vendues). La troisième marche échoit à une autre Toyota, le Rav-4 qui se classe toujours devant la Honda Civic. Pas de surprise, mais il faut contextualiser : la Corolla est un modèle mondial alors que le gros pick-up Ford se destine avant tout au marché américain, tout comme la Chevrolet Silverado, 10°, dont la marque n'est même plus présente en Europe. A la quinzième place, on trouve un autre modèle inconnu chez nous, la Volkswagen Lavida, qui n'est rien d'autre que la meilleure vente en Chine. La première française, la Renault Clio, se classe seulement quarante-troisième et seule représentante de son pays dans le top 50. C'est mieux que les italiennes, carrément absentes de ce classement qui recense les cinquante premiers modèles.

Un marché qui ralentit

Au niveau mondial, 2019 marque une diminution du nombre de voitures vendues : un peu plus de 65 millions et demi contre plus de 68 millions en 2018. Et ce sont les deux gros marchés émergents qui marquent le pas. Moins de 3 millions de voitures vendues en Inde contre 3,4 millions l'année précédente et 21 millions en Chine contre plus de 23 en 2018. Les USA restent quasi stables (16.965.200 au lieu de 17.215.200) et l'Europe progresse très légèrement (15.805.800 contre 15.624.500). Maintenant, si l'on regarde les modèles les plus vendus selon les régions, on constate des disparités énormes. En Europe, la VW Golf devance la Renault Clio et une deuxième Volkswagen : la Polo. A l'exception des SUV Volkswagen Tiguan et Renault Captur, le top 10 n'est constitué que de petites voitures ou de compactes. Juste l'inverse des USA où les gros pick-up dominent outrageusement le marché devant les SUV. Ford F-Series, Ram Pickup et Chevrolet Silverado ont fort peu de chances de convenir aux automobilistes du Vieux Continent. Au-delà de leur taille inappropriée au réseau routier, la consommation de minimum 10 l/100 km (pour les petits modèles) et la cylindrée du moteur ne feront des heureux que chez les gestionnaires des recettes fiscales.

Domination nippone... relative

On a parlé des modèles, mais qu'en est-il des marques ? Toyota trône à nouveau sur le toit du monde : 8.683.049 voitures vendues contre 6.436.548 au rival allemand Volkswagen. Avec un peu moins de 5 millions d'exemplaires vendus, quatre marques se tiennent dans un mouchoir de poche. Ford, Honda, Nissan et Hyundai. Mais si l'on tient compte de l'ensemble des marques détenues par chaque constructeur (le groupe Volkswagen en compte 12), c'est bien le géant allemand qui s'impose avec 10,97 millions de voitures vendues, devant Toyota et ses 10,74 millions. L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi est troisième (10,16 millions).

Enfin, il reste un secteur longtemps absent des statistiques, celui des voitures électriques. Les chiffres officiels 2019 sont toujours manquants à l'heure d'écrire ces lignes mais le marché aurait connu une légère baisse, due à la fin ou la diminution des primes dans de nombreux pays. Il y a pourtant un grand vainqueur, une marque moquée ou ignorée par les autres constructeurs il y a quelques années à peine lorsqu'en 2012, elle commercialisait le Model S. Tesla a en effet livré 367.500 véhicules en 2019 soit près de 140.000 de plus que son plus proche rival, le chinois BYD, et plus du double d'un autre constructeur chinois, BAIC. Quant au modèle le plus vendu, c'est le Model 3 (de Tesla, bien sûr) avec 300.075 exemplaires. Bon, on est encore bien loin de la Toyota Corolla, mais on ne parle pas non plus du même budget à l'achat : du simple au double.