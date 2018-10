Vous connaissez la phrase de Gary Lineker "Le football est un jeu simple ; 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent".

On peut la transposer en politique côté francophone. Si on regarde l’histoire jusqu’au scrutin de dimanche, on peut dire que la politique est un jeu compliqué, des centaines d’hommes et de femmes courent après le pouvoir pendant des mois et, à la fin, ce sont les socialistes qui gagnent.

Pour comprendre ça, il faut d’abord dire que les 90 minutes ne sont pas terminées, on est qu’à la mi-temps, la fin c’est en mai 2019.

Première mi-temps

Pourquoi? Je vous parlais d’atomisation hier, de fragmentation de la politique. Il n'y a plus de vrai patron, le PS et le MR se tiennent tous les deux à 25%. Puis derrière, il y a les autres. Toute la question est de savoir, d’ici aux élections de mai 2019, lequel des deux grands ou des moins petits a le plus de chance de coaliser autour de lui ou de prendre des voix aux plus petits partis. Et c’est là qu’on se rend compte, en analysant froidement la situation, qu’à la fin les socialistes risquent bien de gagner.

Les socialistes ont un plus grand réservoir de voix

C’est évident. Le PTB lui mange des voix à gauche, Ecolo lui mange des voix à gauche et à droite. C'est inconfortable mais cela veut dire aussi qu'il y a un électorat disponible à gauche. Toute la question est de savoir qui va le conquérir. Le PS apparaît bien placé. Il reste 8 mois, une mi-temps.

Ecolo a gagné sans leader fort, grâce à sa marque, son programme, ses idées. C’est une force d’Ecolo. Mais c’est aussi une faiblesse. Car ses idées peuvent être incarnées par d’autres. En choisissant bien ses leaders en campagne, en tablant sur l’éco-socialisme, le PS peut espérer récupérer des voix à Ecolo.

Avec le PTB, le problème est différent, il y a un leader fort pour incarner les idées. Mais le problème, c’est la crédibilité. C’est ça qui est en train de se jouer à Charleroi, Liège ou à Molenbeek. Si le PTB ne parvient pas à faire comprendre pourquoi il refuse le pouvoir, ou pourquoi il accepte les compromis, le PS peut là aussi emporter la mise.

Le MR c’est plus compliqué…

La Wallonie et Bruxelles penchent de plus en plus à gauche. Les possibilités stratégiques sont donc très limitées pour le parti du Premier ministre. Le PP n’a pas percé. Il n’y a pas de réservoir à droite, Alain Courtois s’y est cassé les dents à Bruxelles. Il faut donc regarder vers le centre, le cdH ou DéFI. En clair, adoucir le discours sur la répression des migrants, prôner le libéralisme social. Bref, être moins à droite. Mais, problème, le MR gouverne avec la N-VA. La Nva qui va entrer en campagne. Et son réservoir est à sa droite, au Belang qui est en progression. Ça va être schizophrénique pour les libéraux.

Leur gros avantage est qu’ils peuvent gagner le pouvoir, sans gagner l’opinion. Même sans progresser, le MR sera au pouvoir au fédéral quasiment à coup sûr. On imagine mal une coalition de gauche au fédéral.

Mais, sur la conquête de l’opinion, à la mi-temps, le ciel semble bien sombre. Si on se base sur l'instantané de l’opinion du 14 octobre, on ne peut que penser à Gary Lineker, une partie c’est 90 minutes, et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Même si les Allemands se sont fait dégager de la dernière coupe du monde...