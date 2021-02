Entre communisme et droits humains, le PTB doit-il choisir ?

Pour les organisations de défenses des droits humains ces déportations forcées s’accompagnent de mauvais traitements. La BBC parle de viols systématiques des femmes et d’un programme de stérilisation forcée. La répression s’invite dans la rivalité géostratégique entre la Chine et les Etats Unis. Les Etats Unis évoquent désormais un génocide en cours. La Chine nie et parle d’établissement de formation professionnel et nie tout mauvais traitement.

Au Xinjiang, Pékin a mis en place à l’encontre des Ouïghours et des autres musulmans turciques le système de surveillance le plus intrusif au monde, associé à la détention de plus d’un million de personnes soumises à un endoctrinement forcé.

La répression des Ouïgours par la Chine s’invite en politique belge. Le groupe Ecolo-GROEN demande la reconnaissance du "génocide" de cette minorité musulmane en Chine. Derrière cette cause noble, il y a aussi des enjeux plus terre à terre, mettre le PTB en difficulté.

Si on remonte un peu plus loin, le même isolement a été observé en juin dernier à propos d’une résolution à la chambre visant à augmenter l’apport financier de la Belgique pour gérer la situation humanitaire dans la région d’Idlib en Syrie.

Une menace pour le PTB ?

Est-ce que ces abstentions délicates peuvent mettre le PTB en difficulté ? Sans doute mais à la marge, car ces questions internationales percolent assez peu dans l’opinion et en particulier dans l’électorat de base du PTB qui est moins diplômé et moins favorisé socio économiquement. Pour cet électorat, c’est le positionnement du PTB sur le social qui compte. Sur ce point, le PS et même Ecolo ont un problème puisqu’une récente étude de Solidaris montre que désormais en Wallonie le parti le plus crédible pour défendre la sécu c’est le PTB.

Par contre, dans les milieux de gauche plus diplômés et aux revenus plus élevés, ces questions peuvent jouer. On se souvient que le PTB avait été très embêté il y a quelques années après la découverte d’une résolution de soutien aux camarades du parti communiste de Corée du Nord. Le PTB avait mis du temps à s’expliquer, et dire qu’il s’oppose je cite le site internet du parti “à la Corée du Nord militariste et dynastique”.

Ces questions internationales placent le PTB dans une tension entre les droits humains et une position anti-impérialiste antiaméricaine. Un conflit classique de la guerre froide. Cette tension replace à l’avant-plan la question : le PTB est-il vraiment un parti démocratique comme les autres ? C’est-à-dire un parti qui subordonne son idéologie politique aux droits humains considérés comme un bien suprême dans les démocraties européennes.

Autrement dit, la question qui est posée c’est : est-ce que le communisme du PTB est une valeur supérieure aux droits humains ? Le PTB refuse de s’enfermer dans cette opposition qui est pourtant aussi vieille que Karl Marx lui-même. Habitué aux slogans parfois très simples dans les dossiers belges, le PTB en matière internationale doit céder la place à des explications longues et complexes sur les nuances de l’anti-impérialisme sauce marxiste-leliniste.

C’est un des rares points ou les partis de gauche classique sont en mesure de mettre le PTB en difficulté du haut de sa tribune dans l’opposition.