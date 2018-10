En politique, confondre erreur et faute, est une faute

En politique, les petites erreurs se paient désormais presque aussi cash que les grosses fautes. Or, il faudrait éviter de tomber dans le relativisme un peu généralisé, dans la confusion que certains voudraient entretenir après la bourde que Muriel Gerkens (Ecolo) a commise en se présentant au scrutin provincial alors qu’elle est, était, députée ce qui est interdit.

Certains au MR et au cdH parlent de faute, Ecolo parle d’erreur d’appréciation

Essayons de départager les belligérants. Quelle différence entre la faute et l’erreur? C’est un sujet très discuté et qui dépend du contexte. Devant un tribunal, par exemple, faute a un sens bien précis qui n’est pas le même qu'à l’école. Pour pointer les fautes d’orthographe, on utilise le mot “faute” dans un sens plus large qui veut simplement dire "se tromper".

Alors, d’une manière générale, il est d’usage de considérer qu’une erreur est toujours involontaire. C’est lié à une méconnaissance de la règle, aux conséquences possibles d’un acte. Il y a faute, par contre, lorsque la règle est connue, que les conséquences d’un acte sont connues, mais sont ignorées.

Si vous écrivez pomme avec un seul m, que vous ignorez l’orthographe du mot, vous faites une erreur. Si vous écrivez pomme avec un seul m mais que vous savez qu’il en faut deux, vous faites une faute. L’erreur est liée à un défaut de connaissance, la faute est liée à un défaut d’action, de performance. C’est pour ça qu’en droit, on parle de faute intentionnelle ou non, car nul n’est censé ignorer la loi, le défaut de connaissance n’est pas reconnu comme tel.

Donc Muriel Gerkens a-t-elle commis une faute ou une erreur?

En droit, on parlerait d'une faute non intentionnelle, mais l’usage courant veut plutôt que, dans son cas, on parle d’erreur car elle ignorait la règle qui interdit aux parlementaires de se présenter au scrutin provincial. C’est donc un défaut de compétence, ce qui n’est pas très glorieux, on vous l’accorde. Et c’est une erreur d’autant plus gênante que son parti Ecolo s’est posé en champion du décumul et du renouvellement de la vie politique et qu’il a milité pour cette règle d’interdiction. Elle aurait dû connaître la règle.

Le problème des erreurs, c’est qu’elles entachent la crédibilité à la différence des fautes qui entachent l’honnêteté, la moralité. Vous saviez pourtant vous l’avez fait. C’est typiquement ce qui s’est passé pour certains mandataires chez Publifin. Toucher de l’argent sans contrepartie, c’est de l’enrichissement sans cause, c’est une règle non écrite, tout salaire mérite travail. Impossible d’ignorer cela, il y a donc faute.

Et si vous invoquez l’erreur, comme certains l’ont fait, ça aggrave votre cas. Puisque ignorer une règle morale de base comme celle-là vous fait passer de l’immoral, à l'amoral, celui qui n’a pas de morale, pas d’éthique, l’homme sans foi ni loi. Vouloir semer la confusion autour de l’affaire Gerkens ajoute encore un peu d’obscénité à tout ça. Dans le contexte de défiance qui est le nôtre, vouloir semer la confusion autour de l’affaire Gerkens, est en soi une faute.