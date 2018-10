Ecolo, l'art d'être au balcon

Le PS et le PTB patinent dans leur négociation, Ecolo regarde au balcon. Partout, la partie de poker menteur entre dans sa phase finale. On sent que ce sera très compliqué à Liège et à Charleroi. Paul Magnette et le PTB se rejettent par avance la responsabilité d’un échec probable par presse et Facebook interposés. A Molenbeek, la messe n’est pas encore dite. Si une alliance avec le PTB doit se faire, c’est sans doute dans cette commune là. Mais ce sera sans Ecolo. Les Verts se sont retirés de la négociation. En se retirant, Ecolo ferme la porte à la seule possibilité d’une alliance FGTB… pour reprendre l'appel du patron wallon de la FGTB, Thierry Bodson.

Pourquoi Ecolo se retire?

Ils expliquent que c’est pour des raisons de gouvernance. En réalité, le problème vient plus d’une mésentente cordiale entre Ecolo et Catherine Moureaux, accusée de surfer sur des recettes communautaristes, que d’un problème de fond avec le PTB. Ecolo qui, à Molenbeek faut-il le rappeler, était en majorité avec le MR de Françoise Schepmans. Ecolo qui a aussi perdu des plumes le 14 octobre. C’est donc une réalité locale qui s’impose mais qui au fond sans doute arrange bien le parti au niveau national.

Pour deux raisons. Premièrement, s’allier avec Catherine Moureaux à Molenbeek, c’était prendre le risque en terme d’image durant la campagne. Le nom de Moureaux continue de polariser dans l’opinion, à Bruxelles et même en Wallonie. Deuxièmement, s’allier avec le PTB est très risqué pour Ecolo. Trop. Pourquoi? Car là où le PTB s’est présenté, il a progressé. Et là où il a progressé, Ecolo fait des scores moins élevés qu’ailleurs. C’est vrai à Molenbeek, Charleroi et Liège.

Concurrence PTB-Ecolo ?

Le PTB concurrence Ecolo dans le vote de gauche radical, le vote des jeunes et dans le vote sanction. Or, en 2019, le PTB va se présenter partout. Ecolo fait certainement ses petit calculs. Sa carte électorale est très diversifiée avec, en plus de la base environnementaliste, des électeurs venant du PS, du cdH, du MR. S’allier avec le PTB, c'est prendre le risque de la polarisation à gauche, prendre le risque de perdre les électeurs libéraux de gauche ou ceux issus de la gauche chrétienne. Ecolo a en fait tout à gagner d’une course à la gauche entre le PS et le PTB qui lui laisserait plus de place au centre. D’autant que le MR va plutôt avoir tendance à tirer à droite avec la coalition en place. Voilà pourquoi Ecolo préfère rester au balcon...