Di Rupo-Bouchez, il était une fois à Mons

Cette élection montoise attire beaucoup les regards. Parce qu’il y a Elio Di Rupo, président du PS, et parce qu’il est challengé par une liste d’ouverture Mons en Mieux, portée par Georges-Louis Bouchez. Bref, cela nous donne un duel. Et comme souvent dans un duel, c’est frontal. C’est rude. C’est ce qui s’est passé au dernier conseil communal de Mons.

Au menu du jour, un point plutôt formel. Elio Di Rupo, en tant que bourgmestre, devait faire prêter serment à la nouvelle secrétaire générale adjointe de la ville. Or, cette nomination est contestée par Georges-Louis Bouchez qui dénonce une possible irrégularité dans la procédure. Et là, c’est le drame. Les deux hommes s’enguirlandent dans les grandes largeurs.

Elio Di Rupo appelle quand même dans le brouhaha la fonctionnaire à prêter serment. Georges-Louis Bouchez s’obstine. La fonctionnaire s’avance en larmes. Elio Di Rupo s’énerve.

L'affaire va laisser des traces

Les socialistes montois sont hors d’eux, outrés. L’affaire est émotionnelle puisque dans la salle, le jeune fils de la fonctionnaire, a assisté à ce spectacle humiliant.

Sur le fond, les éléments avancés par Georges-Louis Bouchez (une modification tardive de statut) s’avèrent, à l’analyse des documents avancés par la ville, non-fondés. Mensonge donc dit Elio Di Rupo! C’est normal qu’on pose des questions dit Georges-Louis Bouchez, un huis clos refusé par Elio Di Rupo aurait permis de tout apaiser.

Sur la forme aussi ça va laisser des traces. La méthode très agressive de Georges-Louis Bouchez est contestée jusque dans les rangs du MR.

La Fédération de Mons-Borinage, présidée par Jacqueline Galant (qui ne porte pas Georges-Louis Bouchez dans son cœur), a envoyé un communiqué pas piqué des vers : le MR déplore un spectacle désolant, une expression particulièrement odieuse et condamne une attitude indigne des valeurs que le MR porte.

Gagner tout seul, c'est souvent perdre tout seul

Que retenir de tout ça. Que Georges-Louis Bouchez cherche à tout prix le duel, il veut cliver, c’est sa stratégie de campagne. En ce sens, de son point de vue, ce clash lui est favorable. Mais quand on monte au mât, il ne faut pas avoir de trou dans son pantalon. En ce sens, c’est raté.

Et puis, le danger de cette stratégie très clivante, c’est de faire le vide autour de lui. Dans un système proportionnel comme le nôtre, vouloir gagner tout seul, c’est très souvent finir par perdre tout seul. C’est une leçon qu’il aurait pu retenir de son maître et mentor en politique : Didier Reynders.