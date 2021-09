Devons-nous encore être “Tous américains” ?

"Nous sommes tous américains”, la phrase de Guy Verhofstadt résonne encore 20 ans après le 11 septembre. Mais elle à aujourd’hui un goût amer. Elle a été prononcée par le Premier ministre belge, président en exercice du conseil européen devant le Parlement européen, lors d’une séance exceptionnelle le 12 septembre.

Nos pensées vont vers ce peuple ami, frappé par la violence abjecte et barbare. Et nous voudrions pouvoir lui exprimer à quel point nous nous sentons proches de ses souffrances. Aujourd’hui nous nous sentons tous aussi américains

Les titres de presse ont rapidement transformé la phrase originale en "Nous sommes tous des Américains". Consciemment ou non, la phrase fut largement reprise, ce fut le cas du Journal le Monde qui le lendemain a décoché un éditorial célèbre. Dans son contexte, elle prenait tout son sens, celle d’une émotion partagée avec une démocratie occidentale qui nous ressemble sur bien des points.

Idéalisme

Le succès quasi mondial de cette phrase de Guy Verhofstadt cachait pourtant mal les divergences que le 11 septembre a suscités dans la société belge. Car ce jour-là nous n’étions pas tous américains. Une partie de la population se réjouissait de voir l’arrogante et impérialiste Amérique enfin touchée sur son sol. Il y a ceux qui ne se reconnaissaient simplement pas dans cette déclaration d’amour à l’Amérique.

Mais surtout, on sait que le 11 septembre a commencé le 09, par l’assassinat du commandant Massoud. Et les deux assassins à la solde d’Al Qaïda, deux Tunisiens, avaient préparé leur coup depuis Bruxelles et s’étaient rendus en Afghanistan avec des passeports Belges. La Belgique qui est restée largement passive après la découverte de filière djihadiste sur son sol. Jusqu’à être frappé à son tour.

Le “nous sommes tous américains” était très donc très idéaliste. A l’image de “Je suis Charlie”, issu d’une émotion largement partagée, mais qui a donné l’illusion d’un faux consensus.

Géostratégie

Dans le “nous sommes tous américains” se trouvait engagée la solidarité atlantiste. Comme un rappel du “Ich Bin ein Berliner” de Kennedy à Berlin en 63. C'est dans cette dimension que l’amertume est sans doute la plus forte pour nous Belges et Européens. Cette amertume c’est le goût de la défaite.

Le goût de la défaite de la deuxième guerre en Irak, qui a fait naître l’Etat Islamique et dans laquelle heureusement toute l’Europe n’a pas plongé. La Belgique avec d’autres pays de la "vieille Europe" ont sauvé l’honneur.

Le goût de la défaite de la chute de Kaboul. Nous étions encore "tous américains" dans le chaos qui régnait sur tarmac de l'aéroport, mais nous l'étions “malgré nous”. Nous étions encore "tous américains" malgré nous quand l’Amérique a décidé sans concertation de quitter l’Afghanistan après nous y avoir emmenés il y a 20 ans.

Le “nous sommes tous américains” choisi de ce 12 septembre 2001, est vite devenu un “nous sommes tous américains subi”.

Peut-être que nous avons tous été et somme encore malgré nous “tous américains” parce que nous ne savons pas suffisamment être “tous européens”. Peut-être que nous ne savons pas qui nous sommes “tous”.

Le “nous sommes tous Américains” a signifié en 2001 un "moment unipolaire” de l’Amérique. Mais ce moment est peut-être en train de se terminer sous nos yeux. Il est assez évident que nous belges et européens ne pouvons plus être “tous américains”. Mais la question reste entière : “Qui sommes-nous alors aujourd’hui ?”