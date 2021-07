Deuil national, crise nationale

Journée de deuil national et journée de crise nationale. Les morts des inondations, les vies des sans-papiers se télescopent à la veille du 21 juillet. Pour ces deux raisons, la fête nationale ne sera ni festive ni nationale. Les tragédies se croisent et bousculent les différents gouvernements du pays. Aujourd’hui, le deuil, les destins brisés, les vies noyées obligent au recueillement, à un moment d’unité. Mais ce sera un moment suspendu, il faut bien le constater.

L’absence de gestion des catastrophes

D’abord parce que les eaux charrient avec elle beaucoup de questions sur la qualité de la réponse des autorités. On parle de la gestion des barrages, de l’absence de matériel, de Zodiacs ou d’hélicoptères capable de voler quand il pleut. On parle surtout l’anticipation des risques climatiques.

Nous faisons une nouvelle fois l’expérience de notre absence de culture du risque, de l’urgence. Et ça ne concerne pas que les politiques, cela nous concerne comme société. Cette absence d’anticipation conduit à ce que des gens, en Wallonie, passent près de deux jours sur les toits. Cette absence qui démontre notre extrême fragilité. C’est la même absence de culture du risque qui nous avait conduits à brûler nos stocks de masques et à devoir dans l’urgence lancer des opérations de solidarité et à coudre des masques avec des tentures.

La journée de deuil national, le recueillement, effacera un temps seulement cette difficulté immense que nous avons à anticiper les catastrophes annoncées. On savait qu’une pandémie pouvait arriver, on savait que des inondations majeures pouvaient survenir. On savait. On sait, sauf ceux qui ont perdu la raison et décident de nier le réel, que ces risques augmentent. Mais décidément, nous avons bien du mal à croire ce que nous savons pour reprendre une phrase du philosophe Jean Pierre Dupuy. Il distingue le savoir (une vérité factuelle ou établie par les procédures scientifiques) et la croyance qui est une vérité intime. Le problème avec les catastrophes c'est que l'esprit humain ne peut ou ne veut pas croire ce qu'il sait. On peut savoir qu'on a perdu un ami, et ne pas vouloir y croire. Les fameux "je n'arrive pas à y croire", les "ce n'est pas vrai", "ce n'est pas croyable" lançés face aux images de désolation en province de Liège révellent un phénomène très humain. Nous pouvons être sidéré par les faits et avoir du mal à transformer nos savoirs en actions.

L’absence de gestion des sans-papiers

Le 21 juillet ne sera ni festif ni national pour une deuxième raison. Les dossiers des sans papiers fragilisent grandement l’exécutif, comme nous vous l’annoncions déjà hier. Là aussi, nous avons du mal à croire ce que nous savons. Nous savons qu’en partie pour les mêmes raisons, dérèglements climatiques, pression humaine sur l’environnement, le phénomène migratoire va s’accentuer. Nous savons que notre politique migratoire crée des illégaux. Nous savons qu’ils sont exploités comme des sous-hommes. Nous savons que sans se nourrir un humain meurt. Mais nous avons du mal à croire ce que nous savons.

PS et Ecolo ont décidé de lier leur sort à ceux des sans-papiers, et de suspendre le sort du gouvernement fédéral aux grévistes de la faim. Peut-être nous obligent-ils tous à croire ce que nous savons, que si on continue comme ça, il y aura des morts.

Une chute du gouvernement ?

C’est possible, mais peu probable. Ce qui a changé depuis hier, c’est que la menace d’une démission en cas de décès est devenue publique. Ce n’était pas prévu au départ. Et cette menace publique à tout d’une faute politique. Car elle déforce la position de la gauche de gouvernement. Cette position a cabré la droite. Le Premier ministre est mis en grande difficulté et plus que jamais attendu au tournant par le N-VA et le Vlaams Blok et par son propre parti le VLD.

De plus, PS et Ecolo savent qu’un gouvernement qui tombe sur les sans-papiers, c’est comme un gouvernement qui tombe sur le pacte de Marrakech en 2018, c’est un gouvernement qui risque de plonger le pays dans une crise profonde et longue, c’est un gouvernement qui risque de conduire à une situation politique encore plus compliquée qu’avant.

Comment PS et Ecolo pourront en affaire courante répondre à l’angoisse qui monte dans la population face à la précarité de nos modes de vie ? Ces vies balayées par le Covid, ces vies balayées par les inondations qui nous valent aujourd’hui un deuil national. PS et Ecolo savent que le risque politique qu’ils prennent est immense. Ils le savent, mais vont-ils croire à ce qu’ils savent ? Ce matin à Matin Première Jean Marc Nollet et Paul Magnette semblaient déja calmer le jeu et refusaient de parler de crise politique. Mais la question reste entière : en cas de décès dans ce dossier, pourront-ils rester dans ce gouvernement ?