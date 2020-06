Déconfinement : le saut dans le vide

Nous entrons dans une nouvelle phase, celle donc ou tout est permis, sauf ce qui est interdit. Une liberté sous condition. Et si on veut résumer, il y a deux grandes conditions à la réussite de ce déconfinement.

Responsabilité citoyenne

D’abord il y a la responsabilité des citoyens dans la limitation de leurs contacts et le respect des règles de distance et d’hygiène. Les autorités ont fait le choix d’un déconfinement très large. Par exemple, les restrictions pour l’Horeca sont assez limitées pour éviter que sur le terrain la réouverture ne soit pas possible. A un moment donné on ne parlait que de rouvrir les terrasses. Finalement, sans doute un peu échaudés par les règles complexes des derniers Conseils de sécurité, les différents gouvernements et les experts se sont mis d’accord pour une réouverture très large, avec des règles simplifiées.

Tout repose surtout sur les conseils de distance sociale, de lavage des mains, de protection des personnes à risque, de limitation des contacts. Chacun sera son propre policier. Un peu le policier des autres aussi puisque le contrôle social joue un rôle très important.

Ce qui veut dire que les autorités font confiance dans l’attitude de la population. L’autre condition c’est exactement l’inverse, c’est la confiance de la population dans les autorités.

Suivi de contact

La méfiance pourrait être à l’origine de l’échec du déconfinement. En particulier la méfiance envers le système de suivi de contact. Aujourd’hui les enquêteurs qui doivent retracer les contacts des patients positifs ont très peu de travail. Parce qu’il y a de moins en moins de patients positifs. C’est évidemment une bonne chose, mais ce n’est pas la seule raison. C’est aussi parce que les gens donnent assez peu de contact.

La encore ça pourrait être une bonne nouvelle, ça veut dire que les gens respectent bien la limitation des contacts. Mais malheureusement, d’après les modèles qui fonctionnent à l’étranger, c’est aussi parce que trop peu de contacts sont déclarés.

Les experts ont deux explications possibles. La crainte d’être puni pour avoir éventuellement brisé les règles du confinement, la crainte aussi d’être vu comme une balance par les contacts révélés aux traceurs. Ces contacts devront peut-être subir une période d’isolement à la maison. Ce qui dans certains cas peut représenter une importante baisse de revenus.

Filet de sécurité

Pourtant ces craintes sont largement infondées. Le système, largement opéré par les mutuelles, n’est pas lié aux forces de l’ordre. Il n’est pas là pour punir. Les mutuelles ont l’habitude de traiter des données anonymes tous les jours. L’administration aussi. Le suivi de contact est anonyme, les personnes informées d’un contact avec un patient positif ne savent pas qui a donné leurs noms.

Mais la méfiance semble bel et bien malgré tout encore trop grande. Une des explication peut se trouver dans le flou qui perdure autour de la base de donnée gérée par Sciensano. Une base de donnée qui fait naitre des craintes quant au respect de la vie privée chez certains juristes et associations. Décidée sous le régime des pouvoirs spéciaux, le débat démocratique à été particulièrement réduit. Il s'avère pourtant indispensable d'avoir une discussion ouverte sur l'exploitation informatique des données récoltées. Une discussion qui pourrait porter par exemple sur la cration d'un comité de surveillance des données ou sur leur supression après quelques mois.

En attendant, on parle d’une campagne de sensibilisation. Cela pourrait bien être insuffisant. On a évoqué comme en Allemagne que les restaurants gardent leur registre des réservations pour retracer mieux et plus vite en cas de problème. Cela a été rejeté par le secteur de l’Horeca qui a été entendu par les autorités.

On parle depuis deux mois d’une application, comme en France (Stop Covid) mais les partis ne parviennent pas à se mettre d’accord.

Si les prochaines semaines ne permettent pas d’améliorer le système et de rétablir la confiance, on risque de goûter une nouvelle fois aux joies du confinement. Bref, le déconfinement, c’est un saut dans le vide. Et c’est une bonne nouvelle. Le problème c’est que le filet de sécurité n’est pas encore tendu. Et ça, c’est une mauvaise nouvelle.