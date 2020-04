Déconfinement : assumer le fédéralisme

Cette semaine la Belgique doit mettre au point sa stratégie de déconfinement. Cela s’annonce compliqué. La semaine passée la cacophonie autour des visites en maisons de repos a fait ressurgir des critiques sur les limites du fédéralisme belge. Et pourtant, la mise en accusation du modèle belge, la fameuse lasagne de compétence est un mantra trop facile. C’est comme un réflexe chez nous, quand quelque chose ne fonctionne pas nous incriminons notre fédéralisme très décentralisé.

L’idée qui suit généralement ce constat c’est que pour corriger le problème il faudrait revenir à plus de centralisation, à une re-fédéralisation par exemple complète du système de santé.

Pourquoi pas, on peut toujours en discuter. Mais conclure que l’éclatement des compétences est la source de nos problèmes est trop rapide. Ça vaut la peine de regarder autour de nous. D’autres États fédéraux font face à la crise du Covid-19.

Bras de fer aux USA et en Allemagne

Comparés aux Etats-Unis nos conflits entre niveaux de pouvoir ressemblent à un match de division provinciale. Vous l’avez peut-être enendu, Donald Trump appelle les citoyens à se révolter contre les décisions de confinement prises par les gouverneurs des États.

Autre pays fédéral où le modèle est sous tension, l’Allemagne. Angela Merkel a dû s’entretenir avec 16 présidents de Lander à propos du déconfinement. Depuis plusieurs semaines les Etats Fédérés prennent des mesures parfois très différentes. Cela a suscité beaucoup de critiques, des efforts de coordination ont eu lieu depuis, mais rien n’est simple là non plus.

Et pourtant, malgré ces tensions, le fédéralisme n’est pas plus mal positionné que les Etat très centralisés.

Les joies de la décentralisation

Aux Etats Unis ou en Allemagne les tensions suscitée par la décentralisation ne débouchent pas automatiquement sur une remise en cause du système comme chez nous. C’est que le fédéralisme se montre plutôt résistant dans la gestion de cette crise. La principale raison est assez simple à comprendre. En pleine crise, le nombre de décisions à prendre est énorme. Les Etats Centralisé font souvent face à un engorgement de leur chaîne de décision ce qui conduit à des erreurs.

Aux Etats-Unis, l’action des gouverneurs des Etat a été déterminante. Et bien sûr, ils n’ont pas tous fait la même chose. Ils se sont adaptés à la réalité de leur état. C’est le deuxième atout. La flexibilité, l’adaptation à la situation.

En Allemagne, c’est l’autonomie des "Lander" en termes de santé qui conduit à un maillage hospitalier et de laboratoire très dense qui a été très vite capable de réagir en testant massivement la population.

C’est une leçon. Ne jetons pas jeter trop vite le fédéralisme avec l’eau du bain. Avec de la coordination et de la solidarité, la décentralisation peut s’avérer rudement efficace.

Traduction, il faut oser assumer notre fédéralisme. Assumer que les régions auront peut-être des approches différentes sur le déconfinement, sur la reprise des cours, les visites en maison de repos, le tourisme. Bien sûr, il faut fixer un cadre, bien sûr il faut coopérer, assurer la solidarité entre les entités et éviter que les mesures des uns nuisent aux autres. Mais refuser toute différence d’approche entre nord et sud c’est refuser l’idée même du fédéralisme et les opportunités qu’il nous offre dans la gestion de cette crise.