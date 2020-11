COVID : l'espoir (ténu) d'une nouvelle culture politique

Quelle est la stratégie fédérale en matière sanitaire ? Comment éviter la troisième vague ? Va-t-on rester plus ou moins confiné tout l’hiver en attendant le vaccin ? La question n’est toujours pas tranchée. La Belgique est dans le brouillard, mais il y a quand même un peu de lumière, celle d’une nouvelle culture politique face au Covid.

Amélioration de la situation

Nous restons à des taux d’infection extrêmement élevés et une mortalité qui l’est tout autant avec près de 200 morts par jour, par habitant c’est l’une des plus élevée du monde (même si l’on sait que les comparaisons sont rendues compliquées par l’opacité organisée dans certains pays autour des chiffres).

La situation semble doucement s’améliorer chez nous. Que va-t-on faire dans les prochaines semaines alors que la solution de la vaccination semble chaque jour un peu plus solide ? Solide mais encore assez éloignée, au milieu de l’année 2021. Du coup, faut-il rester dans cette situation de demi-confinement jusqu’au printemps ? Puisque la stratégie de l’été a été défaillante, quelle sera celle de l’hiver ? Ces questions restent sans réponse. Ça ne pourra pas durer, mais il faut souligner un changement d’attitude radical au plus au sommet de l’État.

Le duo De Croo, Vandenbroucke

A défaut d’afficher une stratégie claire, au moins le duo affiche la couleur. Il énonce un cadre pour la future prise de décision. Deux phrases me semblent particulièrement importantes et participent peut-être (soyons prudents) d’une “nouvelle culture” politique face au Covid.

D’abord c’est celle d’Alexander de Croo chez Thomas Gadisseux hier quand il dit : “On prendra des décisions basées sur des avis scientifiques, et pas sur des pressions, comme cela a été trop souvent le cas par le passé”. C’est dit avec les mots d’un Premier ministre. On pourrait reformuler autrement : c’est la reconnaissance que le déconfinement a été une négociation d’épiciers ou la santé publique n’a pas assez compté.

Durant l’été, le gouvernement fédéral, et derrière lui les entités fédérées, n’a pas été capable de maintenir un cap de santé publique face aux différents lobbys. Il a lui-même organisé sa déresponsabilisation en laissant le champ libre aux différents secteurs patronaux et leurs relais au sein des partis. Une petite musique s’était mise en place, les virologues étaient des lobbyistes comme les autres. Les médecins et scientifiques réduit à des groupes de pression comme les autres tout est donc devenu négociable. Une mesure sanitaire était troquée contre une mesure économique. Ce n’est pas comme ça que ça marche. Alexander de Croo semble l’acter aujourd’hui.

La métaphore du dentiste

La deuxième prise de parole importante est de Franck Vandenbroucke, le ministre de la santé. Il a dit à de Afspraak, à la VRT : “Quand j’ai mal aux dents je vais chez le dentiste, quand il y a un virus, on va chez le virologue.”

Quelque part c’est désolant qu’on en soit là. Mais on en est là. Le politique doit redire cette chose toute simple : le virus s’impose à nous. Ce qui veut dire qu’en matière de santé publique, il y a une hiérarchie de la parole. Il y a des gens qui en matière de virus, de vaccin, ou d’organisation de l’hôpital sont plus sérieux et rationnels que d’autres et ceux-là ne peuvent être mis sur le même pied que des représentants de l’horeca, du commerce, de la culture ou des parcs animaliers.

Ceci ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire pour aider ces secteurs-là. Mais que ces discussions sont soumises d’abord à un impératif de santé publique. Ne pas se laisser déborder par le virus.

Future stratégie

Reste maintenant à décider d’une stratégie qui suive ce nouveau cap. Des éléments commencent à pointer. La fin de l’actuel baromètre corona annoncé par Le Soir. Et puis sans doute un cap pour sortir du demi-confinement actuel, le cap de 50 contaminations par jour, alors qu’on est encore proche des 8000 aujourd’hui. Autrement dit, un déconfinement qui serait plus strict que celui de l’été. Cela veut dire sans doute aussi une nouvelle stratégie de test et d’isolement des cas positifs. Pour réussir là où nous avons échoué il faudra plus que des balises et des intentions, il faudra une révolution en matière de gouvernance publique. La Covid 19 nous impose un défi organisationnel et logistique sans précédent que les institutions belges n’ont pas été capables de relever.

Arrêter les négociations d’épiciers avec les différents groupes de pressions, écouter les virologues, les deux balises sont nécessaires pour éviter un troisième confinement. Nécessaires mais pas suffisantes. Il faut aussi que la nouvelle stratégie soit rendue opérationnelle sur le terrain. Que la logistique suive, que les institutions et les acteurs travaillent dans la même direction. Un défi de gouvernance majeur. Le talon d’achille de la Belgique. En cas de succès, l’espoir (ténu) d’une nouvelle culture politique. En cas d’échec, le constat d’impuissance, une désillusion de plus.