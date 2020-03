Coronavirus : politique ou fatalité ?

Et les réponses à ces questions traversent tous les clivages. Le traditionnel clivage gauche droite d’abord. A gauche la crise corona est imputée aux politiques de rigueur, aux économies dans les hôpitaux. Certains pointent aussi la mondialisation libérale dérégulée. Les écologistes dénoncent un commerce mondial destructeur de la nature. Bref c’est le système de production mondialisé qui est pointé du doigt, et une idéologie aussi : le néolibéralisme.

Le terme fatalité a suscité de nombreuses réactions. Le Coronavirus est-il une fatalité a laquelle nous étions mal préparés ou le produit de notre mode de vie, de notre organisation ? Réponse par exemple du ministre écologiste Bruxellois Alain Maron. Cette “fatalité” dit beaucoup de notre système si on analyse le mode de transmission à l’homme, la dissémination planétaire, les capacités à prévenir…

Autre Tweet à pointer celui du président du CD & V Joachim Coens. Pour lui cette crise nous apprend que : “les gens sont plus importants que les choses, que nous pouvons ralentir, que nous devons valoriser le bien-être et la nature.” On dirait Ecolo dans le texte et pourtant le Tweet a été relayé par un certain Théo Francken de la N-VA.

Tensions à venir

Avec la récession économique annoncée, ce débat va se tendre, va prendre du corps. La facture s’annonce énorme, on parle de 30 milliards d’euros en Belgique. Mais ce n’est qu’une toute première estimation. Qui va la payer cette facture ? Entreprises, particuliers, travail, capital patrimoine ? Qui va être mis à contribution ? Cette question va s’imposer massivement et rapidement. Ici il ne sera pas question de fatalité, mais de choix politiques et idéologiques. Des partis de gauche et de droite soutiennent le gouvernement fédéral. MR, Ecolo et le PS forment aussi la majorité en Wallonie. Des tensions politiques majeures sont à prévoir.

Nous ne savons pas encore aujourd’hui l’ampleur du traumatisme que va laisser le Coronavirus dans nos sociétés. Nous ne savons pas encore comment cette expérience va transformer ou non notre vision du monde, notre rapport à la santé, à la vie, à l’Etat.

Mais il est certain déja qu’il va falloir nous engager dans un vaste débat de société. Il nous faudra répondre ensemble à la question : dans quel monde voulons nous vivre ? Voulons nous vivre le plus possible comme avant, mais en étant mieux préparé aux pandémies, en gérant mieux les risques ? Ou est-ce que nous devons vivre autrement ? Se remettre en cause de manière plus radicale ? Après l’urgence, la politique reprendra ses droits.