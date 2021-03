Coronavirus : le très complexe débat sur le passeport/certificat vaccinal

Devra-t-on présenter un passeport "covid", un passeport vaccinal pour voyager cet été ? Cette question est au cœur de discussions européennes menées en ce moment. Discussions dont les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine, et qui pourraient effectivement être décisives pour toutes les personnes qui souhaitent voyager cet été. Chez nous, ce dossier commence à faire chauffer certains responsables politiques. Ainsi, hier sur LN24, l’habituellement placide président du cdH Maxime Prévot s’en est pris assez vertement à la ministre des Affaires étrangères, la libérale Sophie Wilmès. Je cite : "On a madame Wilmès, qui au nom du gouvernement, plaide pour que le passeport vaccination ne soit pas trop contraignant, uniquement pour cacher leur incapacité à pouvoir avoir une politique de vaccination qui soit correcte."

Il avait l’air d’en avoir gros sur la patate, Maxime Prévot. On lui laisse la responsabilité de ses propos, mais on dira, au minimum, que cette histoire de passeport vaccinal est un peu plus nuancée, et finalement très politique. On le disait, la Commission européenne travaille sur un "digital green pass", un passeport vaccinal digital. La présidente Ursula Von Der Leyen explique dans plusieurs journaux que l’Europe a besoin d’un tel passeport pour harmoniser la libre circulation des personnes, sans mettre la santé publique en danger. Il faut s’y préparer tout de suite, pour ne pas, à nouveau, mettre à mal le secteur touristique. Mais plusieurs questions importantes se posent.

Société à deux vitesses ?

Par exemple : ne va-t-on pas créer une société à deux vitesses avec un tel passeport ? C’est en tout cas ce qui a initialement braqué entre autres la France et l’Allemagne, et d’autres, dont la Belgique, alors que les pays du sud, très dépendants du tourisme, réclament ce passeport vaccinal à cor et à cri. Ce risque de société à deux vitesses est réel, si la vaccination est la seule possibilité. Tous les candidats au voyage cet été auront-ils la possibilité de se faire vacciner d’ici là ? Si ce n’était pas le cas, on se retrouverait avec une discrimination indiscutable. Ce passeport vaccinal se heurte également à la liberté de choix : si vous décidez en pleine conscience de ne pas vous faire vacciner pour les raisons qui vous regardent, vous ne pourriez pas voyager. Et ces raisons peuvent être très compréhensibles, comme une contre-indication médicale, par exemple. Vous ne seriez donc plus tout à fait un citoyen européen à part entière.

Pour répondre à cela, la Commission européenne, et le commissaire à la Justice qui est en première ligne sur ce dossier, le Belge Didier Reynders, parle non pas d’un passeport, mais d’un certificat numérique. Il n’est pas question uniquement du vaccin, mais ce certificat permettrait aussi de montrer un test PCR négatif ou la présence d’anticorps. Le but affiché est de permettre, malgré la situation sanitaire, des déplacements libres au sein de l’Union : la libre circulation est et reste un fondement central du projet européen. On notera d’ailleurs qu’historiquement, le passeport vaccinal est une idée française, datant de la fin du XIXe siècle, en réponse à une épidémie de choléra. C’était un peu moins scientifique, évidemment, avec un docteur qui vous examinait et vous déclarait "immunisé". C’est, pour la petite histoire, en 1893, lors d’une conférence à Dresde que le père de Marcel Proust, Adrien Proust, a proposé la généralisation de ce passeport sanitaire au niveau international.

Un certificat pour voyager, mais aussi pour le cinéma, le football ?

Cette idée de certificat vaccinal ne risque-t-elle pas de faire des petits ? On en parlait lundi, avec le cas israélien et ces concerts ou ces auditoires d’université réservés aux personnes vaccinées. Comme pour le tourisme, on touche ici à l’aspect économique, avec des secteurs qui poussent pour ce type de solution. L’aviation, par exemple, n’a pas attendu l’Europe : depuis novembre, l’organisation internationale du transport aérien a lancé un "travel pass", sorte de passeport sanitaire. Emmanuel Macron a publiquement défendu l’idée d’un "passe sanitaire" : vous arrivez dans un endroit, vous signalez votre présence via un QR-code. On pourrait imaginer que tel lieu exige un test négatif, tel autre éventuellement une vaccination. C’est ce que disait le président français fin février. Et c’est clair que si l’Europe s’engage dans la voie d’un certificat vaccinal, beaucoup y verront la possibilité d’adapter ce système, un peu partout, au restaurant, au cinéma, au stade de foot, etc. On verra, la semaine prochaine, le 17 mars, ce qu’il en sera. Mais entre urgence sanitaire, mise en place technique, respect de la vie privée et philosophie politique, ce certificat vaccinal va encore beaucoup nous occuper dans les semaines à venir.