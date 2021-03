Coronavirus en Belgique: un déconfinement pas aussi lent et prudent qu’on pourrait penser

Depuis vendredi, il y a, enfin, un calendrier du déconfinement. Et pas mal de déçus. En premier lieu l’Horeca. À nouveau, ça a pas mal poussé en faveur de l’Horeca vendredi, la charge venant très rapidement – il était 14h30 – de la Flandre, soutenu par Elio Di Rupo, puis par le MR.

Et à nouveau, résistance du duo Alexander De Croo-Frank Vandenbroucke, dans un ballet désormais bien rodé. On notera tout de même que la réouverture intérieure et extérieure de l’Horeca, en même temps, c’est une petite surprise, et signe que le duo ADC-VDB a dû lâcher du lest, les experts ayant découpé le déconfinement de l’Horeca, avec d’abord une phase extérieure, puis une phase intérieure.



L’autre secteur déçu, c’est celui de la culture. Il y a une toute petite ouverture en avril, des évènements de 50 personnes à l’extérieur. Il faudra attendre le mois de mai, au plus tôt, et la généralisation de tests rapides, d’autotests, pour rouvrir réellement la culture. C’est évidemment un coup de massue. Mais pas tout à fait une surprise, si on jette un œil aux rapports des experts.

Il y a dix jours, le rapport faisait quasi 70 pages, et outre un point important sur la motivation qu’on évoquait la semaine dernière, il y avait aussi une annexe concernant les infections sur le lieu de travail. Des experts ont croisé des données entre l’ONSS et Sciensano, pour pouvoir monitorer les secteurs où le virus était le plus virulent. On notera que les indépendants ne sont pas repris dans ces chiffres.

Quelles conclusions tirer ? Avant les mesures de fermeture décidées en octobre, le secteur de l’art, des spectacles et activités récréatives (kunst, amusement en recreatie ci-dessous) – c’est le terme officiel pour la culture et le sport – était le plus touché par le covid. Avec une incidence 50% supérieure à celles de la moyenne des autres activités professionnelles. L’incidence, c’est le nombre de cas par 100.000 personnes en moyenne sur 14 jours. Dans le détail, on se rend que le sport était au-dessus de la culture mais celle-ci se situait également à des niveaux très élevés en octobre (incidence 45% supérieure).