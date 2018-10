Chronique d'un F-35 annoncé…

Les élections locales passées, le gouvernement s'apprête donc à annoncer l'atterrissage d’un dossier plutôt compliqué à vendre. Un dossier qui a longtemps divisé le MR du Premier ministre et ses partenaires flamands. Attention, dossier sensible et communautaire! Le gouvernement va annoncer son achat à 3,6 milliards d’euros dans les prochains jours. Comme l’avait prévu dès le début des années 2000 Pieter De Crem, celui qui fut ministre de la Défense pour le CD&V et candidat malheureux à la tête de l’OTAN.

L'atlantisme avant tout

Pourquoi ce choix? D’abord parce que c’est un avion américain et la répulsion que Donald Trump inspire à beaucoup n’y aura rien changé. Le partenariat stratégique s’impose, l’atlantisme s’impose. La Belgique vit au crédit américain pour sa sécurité, avec une bombe nucléaire US sur son sol. Elle doit payer en retour. L'Europe de la défense, à ce stade, c’est pour les discussions de café.

Les autres raisons sont secondaires, les Pays-Bas ont déjà choisi le F-35. Or, l’armée de l’air, dominée par les Flamands, collabore beaucoup avec les Pays-Bas et veut continuer. Il fallait donc le même avion. Et puis les pilotes et les gradés de l’armée étaient satisfaits du F-16, ils préféraient donc continuer avec le même constructeur. Toute cette procédure d’appel d’offres était-elle vraiment nécessaire ? La réponse n’est vraiment pas évidente, au minimum elle a permis le débat.

Est-ce un choix flamand?

Alors, pas complètement, il y a aussi des Francophones qui soutiennent le F-35, au MR et ailleurs, mais le MR est évidemment seul au front. Au MR, on trouvait aussi des Francophiles supporters du Rafale et d’un partenariat avec la France, ce qui n’existait pas en Flandre. C’est ça qui a freiné le dossier. Du coup, les retombées pour l’industrie aéronautique, qui est, faut-il le rappeler, un des rares domaines économiques où les Wallons dominent la Flandre, n’ont pas du tout été prioritaires.

On peut s’en désoler, alors que le F-16 avait largement contribué justement à construire l’industrie aéronautique wallonne, la Sonaca en particulier, ici rien de tout ça. Ou en tous cas pas encore. Il y a, parait-il, une période de négociation à propos des retombées économiques qui va s’ouvrir. Reste que le Premier ministre aura fort à faire pour démontrer que les intérêts francophones ont été entendus dans ce dossier. La solution pourrait être d’annoncer en même temps d’autres achats militaires favorables à l’industrie wallonne, par exemple des véhicules blindés. Il y a pour à peu près 9,4 milliards d'euros de contrats pour des achats militaires qui ont été annoncés, des blindés, des drônes, des frégates. Le ministre de la Défense, le N-VA Steven Vandeput, qui va devenir bientôt bourgmestre à Hasselt est pressé de boucler ses valises...On verra donc ce qui ressort de ce grand marchandage...Mais c’est certain, l’opposition francophone prépare déjà ses missiles de croisière contre le MR.