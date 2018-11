Charles Michel. La patience du kamikaze

Le MR est prêt à l’épreuve de force, à faire tomber le gouvernement s'il le faut, c’est le message envoyé. Ils sont à l’offensive sur ce pacte pour les migrations. Vous vous souvenez ce que je vous disais mardi, c’est comme un duel sur une route de l’Arizona, les deux voitures lancées à toute allure l’une vers l’autre. Et bien la stratégie du MR est claire. Démontrer qu’ils n'ont pas peur du crash.

La séquence est claire. Olivier Chastel, le président est de sortie dans Le Soir, il prévient "La N-VA doit démontrer qu’elle est un partenaire fiable", si elle n’est pas d’accord "ce sera la crise". Cette position ferme, dit-il ,"prouve que Charles Michel n’est pas la marionnette de la N-VA". Le MR veut profiter de ce duel avec la N-VA pour démontrer que c’est lui qui fixe la ligne.

Redressement d'image

Les libéraux sont convaincus que les mauvais résultats du 14 octobre sont liés à un déficit d’image du Premier ministre et du MR. Pour eux, ce n’est pas le bilan, ce n’est pas la pension à 67 ans, l'augmentation des accises sur le diesel ou le saut d'index qui pose problème. Non pour les libéraux, l'action du gouvernement est porteuse. Mais Charles Michel est prisonnier d’une image de marionnette qu’il faut casser. C’est donc à ça qu’ils s’emploient. Ça va continuer à la Chambre aujourd’hui et ce soir sur le plateau de Jeudi en prime.

La N-VA divisée?

Depuis deux jours, les nationalistes flamands sont plutôt discrets. Beaucoup disent la N-VA divisée, entre aile droite et centriste. Les centristes qui chercheraient un compromis. Un compromis qui est possible puisque d’autres pays ont des problèmes avec ce texte et comptent se protéger en annexant une note interprétative. C’est possible chez nous aussi. Mais si la N-VA n'est pas convaincue par cette annexe, elle fera tomber le gouvernement.

Musculation?

A-t-elle intérêt à faire tomber ce gouvernement? N'est-ce pas de la musculation? C'est toute la question. Reprenons notre duel sur une route de l’Arizona. Un crash est à la fois intéressant et risqué pour les deux parties.

En cas de chute, la N-VA peut apparaître comme le parti qui ne cède pas sur l’immigration. Elle peut consolider son image de mâle dominant. Mais elle risque d'apparaître comme un facteur d’instabilité. Elle gagnera des électeurs Vlaams Belang mais risque de perdre les électeurs Voka, ces petit patrons qui comptaient sur la N-VA pour mener une politique de rupture libérale. Or, il reste des réformes à mener. En particulier le Jobsdeal. La N-VA peut espérer soutenir ce projet de l'extérieur. Autre point problématique, en cas de chute, pas de liste des articles de la Constitution soumis à révision. Pour la base nationaliste, c'est la garantie de ne pas pouvoir exiger des réformes institutionnelles.

Le MR s'est-il trompé?

Pour le MR, une chute pourrait permettre, comme on l'a déjà dit, d'enfin se déscotcher de cette image de marionnette de la N-VA. Mais c'est risqué aussi pour les libéraux. Car ce serait reconnaître que s'associer avec la N-VA était une erreur. Charles Michel avait fait campagne en 2014 contre la N-VA. Puis il a dû rétropédaler, dire "je me suis trompé au sujet de la N-VA". Il faudrait maintenant rétropédaler dans l'autre sens! Imaginez Charles Michel expliquer "En fait je me suis trompé quand j’ai dit que je me suis trompé au sujet de la N-VA". Les communicants politiques peuvent vendre un chien avec un chapeau. Mais là, c’est très casse gueule quand même.

Le résultat de tout ça est l'impression que ce gouvernement revient à son point de départ. En 2014, vous vous souvenez? Un éditorialiste flamand parlait alors d’une coalition kamikaze. Monter seul avec trois partis flamand était considéré comme un suicide politique. C'était une erreur, le gouvernement a tenu 4 ans et demi. En fait, Charles Michel aura peut-être été un kamikaze très patient...