Ce que la défaite de Trump dit de la politique belge.

La classe politique francophone est unanime pour saluer la défaite de Donald Trump. C’est moins le cas en Flandre ou les deux plus grands partis flamands (et belges), le Vlaams Belang et la N-VA se distinguent. Les réactions à cette élection américaine disent quelque chose de la carte politique belge.

PS et PTB unis contre Trump, désunis pour Biden

Côté francophone, tous les partis sans exception se sont montrés satisfaits, soulagés de la victoire de Joe Biden. Avec quelques nuances à noter. Paul Magnette au PS parle de mauvaise parenthèse Trump qui se ferme, il félicite Joe Biden et pointe les défis, en autre la justice sociale. Un ton bien différent de celui du PTB. Raoul Heddebouw, porte-parole du parti, ne félicite pas Joe Biden, mais la gauche américaine qui a battu Donald Trump. Car dit-il, il n’y a pas grand-chose à attendre de Joe Biden membre depuis 40 ans de l’Establishment US.

Autre nuance, Ecolo se réjouit d’une éclaircie aux Etat Unis en soulignant beaucoup la victoire de Kamala Harris, première Afro-Américaine à accéder à la vice-présidence. Du côté du MR Georges Louis Bouchez on a félicité Joe Biden en anglais dans le texte, sans devoir ajouter d’explications. Georges Louis Bouchez a néanmoins suscité un petit débat sur Twitter après avoir dénoncé la première prise de parole de Joe Biden se disant en bonne voie pour gagner et pas celle de Donald Trump jugeant les élections truquées.

En Flandre, un paysage polarisé

On retrouve deux grandes tendances. D’un côté les partis de la Vivaldi, le VLD, Groen, le CD&V et le SPa qui avec leurs accents se félicitent de l’élection de Joe Biden et de la défaite du Trumpisme. De l’autre côté le Vlaams Belang qui était le seul parti représenté au parlement à soutenir Donald Trump se désole de sa défaite. Même s’il faut souligner que le président du parti Tom Van Griecken est resté plus ou moins distant des accusations de fraudes lancées par le président. Il s’en est surtout pris aux journalistes en général qui auraient un biais pour Joe Biden. Mais c’est clair il n’a pas félicité le nouveau président élu des états Unis.

Enfin il y a le cas de la N-VA. Comme toujours on retrouve un N-VA sur une ligne de crête. Le parti entretient une certaine ambiguïté avec Trump. Pas de félicitations de la part de Bart de Wever pour Joe Biden sur Twitter. Il s’est pourtant ému du départ de Sean Connery, ému de l’attentat de Vienne, mais rien sur les élections américaines. Rien non plus sur le compte officiel de la N-VA. Un silence qui tranche avec le concert de félicitations des partis flamands de la Vivaldi.

Le Flemish Trump fasciné par le trumpisme

Mais donc que pense la N-VA de l’élection de Joe Biden ? C’est Théo Francken qui peut sans doute nous donner un début de réponse, lui que le New York Times avait baptisé un jour de “Flemish Trump” de Trump flamand. Et bien, il félicite clairement Joe Biden, au nom de l’alliance avec les USA, et au nom de la sécurité de l’OTAN.

Mais dans un échange avec le journal de Tijd, il considère que “que la défaite de Trump, qui a réalisé beaucoup de ses promesses est un accident de parcours". Comme ajoute-t-il "la Vivaldi est aussi un accident de parcours. La rhétorique utilisée par la N-VA est la même que Trump, on a volé l’élection aux Flamands. “

Un passage qui à fait pas mal réagir et Théo Francken s’est donc expliqué sur Twitter, et il assume largement

Il s’explique : "Trump aurait gagné si le Corona n’avait pas été là". Il continue : "Ce que Trump fait maintenant, c’est attiser le sentiment de vengeance pour capitaliser en 2022 et 2024. Les républicains sont furieux parce qu’ils pensent que les élections ont été volées. Et bien sûr, je désapprouve ce que fait Trump. Mais je vois la stratégie derrière comme un potentiel déterminant pour 2022 et certainement en 2024." La stratégie de la colère semble inspirer Théo Francken est-ce qu’elle va inspirer toute la N-VA ? Ce sera la question.

Voilà donc, pour le panorama que nous donne l’événement américain sur la politique belge. Un bloc massif contre Trump et pour Biden ou on retrouve tous les partis de la Vivaldi plus le CDH et défi chacun avec leurs espérances, ensuite le PTB contre Trump mais pas pour Biden, ensuite le Vlaams Belang pro Trump et enfin la N-VA entre deux chaises pas contre Biden mais pas contre Trump non plus. Une N-VA fascinée par le trumpisme mais qui hésite à emprunter le même chemin que le Vlaams Belang.