Brussels Airlines, in memoriam le patriotisme économique

Faut-il sauver la compagnie nationale ? La question s’est posée il y a 19 ans avec la Sabena. Elle se pose à nouveau aujourd’hui. En Belgique on adore trébucher deux fois sur la même pierre.

Par deux fois une compagnie d’importance nationale est en difficulté suite à un choc majeur, le 11 septembre 2001, le Coronavirus 2020. Par deux fois ces chocs ont révélé des faiblesses structurelles et posé la question faut-il investir dans une compagnie déficitaire. Par deux fois l’Etat Belge se retrouve à subir les évènements et se pose la question dans l’urgence de l’intérêt stratégique d’avoir une compagnie d’envergure ancrée en Belgique, dans ses activités et ses capitaux. Par deux fois la compagnie nationale n’était déjà plus nationale, les actionnaires sont étrangers et les décisions se prennent ailleurs. Par deux fois nous voilà au pied du mur.

Déjà-vu ?

Aujourd’hui le contexte est différent. Pire qu’en 2001. A l’époque, l’économie mondiale ne s’était pas effondrée, c’était surtout le secteur aérien qui trinquait. Aujourd’hui, c’est un tsunami comme on le disait hier. Pourquoi l’Etat irait-il dépenser presque 400 millions d’euros pour l’aérien alors que des tas d’autres secteurs sonnent à la porte ? La culture exsangue, l’Horeca ou les faillites vont pleuvoir, les milliers d’indépendants et de PME qui risquent de mettre la clef sous la porte. Le choix est beaucoup plus compliqué aujourd’hui surtout si on y ajoute la nécessité d’investir dans une économie bas carbone.

Pourtant beaucoup de pays ont décidé de soutenir leur compagnie nationale. La France, l’Italie par exemple, peut-être à fonds perdu. Dans ces pays l’aspect symbolique joue autant que l'aspect économique. Il faut sauver un emblème national. Mais, pas de chance pour Brussels Airlines, chez nous le national c’est un fardeau. La Sabena puis Brussels Airlines ont toujours été vus par une bonne partie des élites flamandes comme une émanation fransquillonne, avec le Comte Etienne Davignon à sa tête.

Patriotisme économique

Les conséquences économiques seront pourtant lourdes en Flandre. Sans compagnie nationale, plus d’aéroport national. Zaventem, relégué au niveau de Charelroi ou de Liege, aéroport régional. La connectivité de Zaventem diminuerait au profit de Schipol, Paris, Francfort et Charleroi.

Une compagnie nationale, disent les spécialistes, c’est un écosystème qui génère beaucoup plus d’emplois que des compagnies étrangères. Des emplois et des retombées nationales mais qui ici pèsent surtout en Flandre. Ceci explique que le patronat flamand se mobilise aujourd’hui pour qu’une solution soit trouvée dans un élan soudain de patriotisme économique.

Il est évidemment trop tard. Depuis les années 70 et la fin des secteurs nationaux comme la sidérurgie, on assiste à dénationalisation de l’économie et une régionalisation montante. La politique aéroportuaire l’a bien montré. Le patriotisme économique national s’est éteint au profit du patriotisme économique régional ou chacun tente de défendre ses intérêts comme il l’entend, y compris en faisant appel aux moyens du fédéral.

Brussel Airlines est perdu au milieu de tout ça. Faible à l’image de l’Etat Belge. Les Allemands, comme les Suisses avec la Sabena il y a 20 ans l’ont bien compris.