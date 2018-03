Belfius, le CD&V et la barbichette

Vous connaissez la comptine? Je te tiens, tu me tiens...la barbichette et la tapette? La politique, singulièrement en Belgique, aime beaucoup cette chanson. Ces petits chantages, je bloque ton dossier pour que tu me lâches quelque chose. Je retarde un permis pour un hall sportif dans ta commune pour que tu me lâches ce subside sur mon centre culturel.

C’est pas joli joli, mais malheureusement, c’est littéralement le degré zéro mais pas au sens figuré, au sens littéral. C’est ce moment où la politique se réduit uniquement au rapport de force, quand tous les arguments sont devenus vains au sein de partenaires d’une coalition. C’est un niveau irréductible de la prise de décision, à un moment donné l’exercice du pouvoir se réduit toujours à un rapport de force. Bref, autrement dit, à la fin il y a toujours une barbichette et une tapette. Mais certaines sont plus cyniques que d’autres. Certaines confinent à la prise d’otage. C’est le cas de ce fameux dossier Arco.

La débâcle de Dexia et du mouvement ouvrier chrétien

Arco c’est donc la coopérative financière du mouvement ouvrier chrétien. Elle a sombré avec la débâcle de Dexia dans laquelle elle avait investi. Alors que les autres actionnaires perdent leurs billes, le gouvernement Leterme promet aux coopérateurs du mouvement ouvrier chrétien, 800 000 coopérateurs, très majoritairement flamands et très majoritairement sans doute électeurs du CD&V, de bénéficier d’un traitement de faveur. Ils seront, promet-il, remboursés car ils sont coopérateurs et pas actionnaires.

C’est bancal mais tant pis. Le CD&V conditionne son entrée dans le gouvernement à l'indemnisation de ses électeurs présumés. Le coût s'élève à près de 600 millions d’euros.

Depuis 2014, le dossier traîne, la Commission européenne s’oppose au sauvetage d'Arco qu’elle assimile à une aide d’État. L’année passée, au milieu d’une immense partie de barbichette, le CD&V obtient que la mise en bourse de Belfius, descendante de Dexia, finance une bonne partie des 600 millions…

La mise en bourse de Belfius contre une solution Arco

Le dossier Arco est toujours bloqué par la Commission. Or, la mise en bourse de Belfius, c'est maintenant. Le CD&V tire donc une nouvelle fois sur la barbichette et exige l’argent pour Arco. Cela retarde donc l’entrée en bourse et cela fait surtout peser de lourdes questions sur les raisons profondes de cette privatisation. Pourquoi va t-on vendre Belfius qui se porte bien et rapporte de beaux dividendes à l'État?

Y va-t-il vraiment d'abord de l’intérêt de l’entreprise et de l’Etat comme on nous le dit dans les trois langues nationales ? Ou y va-t-il de l’intérêt d’un parti, le CD&V, qui d’une manière ou d’une autre cherche à acheter ses électeurs avant les élections communales?