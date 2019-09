BD: "La sémantique c'est élastique", connaître sa langue, l'aimer, la défendre

Ce livre, tout simplement, en quelques saynètes, nous parle de notre langue, le français. De ses étrangetés, de son histoire, de ses changements au fil des siècles et de l’usage. Avec, d’abord et avant tout, humour… Mais l’humour n’empêche pas le propos d’être extrêmement intéressant ! Et intelligent.

la sémantique c'est élastique - © Delcourt

On a affaire à une vingtaine de chroniques, au trait vif, rapide, non réaliste… Les visages sont à peine esquissés, et pourtant extrêmement expressifs, et tout est construit sous forme de dialogues. James joue avec son personnage central, à l‘aspect docte, savant, mais qui adore les jeux de mots et les calembours. Et, ce faisant, il emmène les lecteurs dans le monde vivant des mots, dans le monde de notre langue, le français, qui se doit, lui aussi, de garder existence. La sémantique, c’est élastique, et jouer avec les mots, c’est déjà les aimer ! Et les aimer, c’est être capable de communiquer, de partager. Donc de vivre !

La Sémantique c’est élastique (auteur : James – éditeur : Delcourt/Pataquès)