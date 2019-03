Bande dessinée ou art conceptuel ?... Faites votre choix avec Ben et Boucq qui s'exposent à Bruxelles

Ben est un " artiste " qui se montre (et se vend) partout dans le monde. Conceptuel et graphiste de l’aphorisme, le voici face à face avec un dessinateur de bande dessinée, François Boucq, dont le graphisme, précis, envoûtant, poétique, se mêle aux mots pour construire de vraies narrations...

Ben - © Ben L'art conceptuel, je l'avoue, ne fait nullement partie de mes préférences, de mes attirances naturelles. Et j'ai toujours pensé qu'en d'autres temps, les aphorismes chers à Ben se seraient contentés de remplir quelques pages sans énormément d'intérêt littéraire! Avec ses mots, je continu!e à penser qu'on est loin, très loin même, de Scutenaire ou de Jules Renard! Cela dit, je me dois de reconnaître que quelques-unes des phrases exposées à Bruxelles ne manquent pas d’intérêt. Mais ce sont des phrases, faciles d’accès, frontales, dans lesquelles l’art pictural, au sens le plus large du terme, n’a vraiment pas beaucoup de place… Et leur intérêt, dès lors, vient peut-être, tout simplement, de la confrontation avec François Boucq!

Boucq - © Boucq Mais il ne s’agit là, évidemment, que d’un avis personnel! Et à une époque où le talent se définit en chiffre de vente, il ne fait aucun doute que Ben est un artiste contemporain à part entière ! Un artiste reconnu qui, donc, a accepté de se retrouver en face d’un dessinateur de bande dessinée… Et il y a dans cette rencontre entre deux univers totalement différents, voire même opposés, quelque chose d’éminemment intéressant. Pourquoi ?.... Parce que, d’un côté, les mots occupent tout l’espace et naissent, mais avec quelques délires, du seul quotidien. Et parce que, de l’autre côté de ces regards croisés, les mots accompagnent, presque comme un décor, un univers dessiné tout aussi délirant. Et le vrai point de convergence entre Ben et Boucq se situe, en fait, dans l'univers de la littérature! Pour Ben, les références avec le mouvement Dada, avec Cavan ou Duchamp, sont souvent évidents. Chez Boucq et son personnage " Jérôme Moucherot ", le dadaïsme a laissé la place au surréalisme, et c’est bien de sur-réalité qu’il s’agit dans les planches originales qui sont exposées et qui sont celles de son dernier album, paru au Lombard, un album au titre pratiquement philosophique, voire freudien : " Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de ne pas salir chez soi ".

Boucq - © Boucq Une exposition, c'est la possibilité d'une balade... Et mes regards se sont posés, presque distraitement, mais, ma foi, avec intérêt, sur les œuvres de Ben. Ils se sont surtout écarquillés devant les originaux de Boucq, devant la démesure de son travail, devant la façon qu'il a de transformer en dessins la culturelle folie de son scénario. Et c'est l'intérêt de cette exposition, que de permettre aux badauds que nous sommes de pouvoir s'émouvoir de deux réalités artistiques différentes. L'art est et sera toujours une affaire de choix, et non de mode ou de dogmes imbéciles. Et même si, pour moi, mes regards ne parviennent pas à s’émouvoir devant les œuvres de Ben, je suis content d’avoir pu me glisser dans ce face-à-face inattendu… A chacun, finalement, de faire ses choix, oui ! C’est là aussi, et surtout sans doute, la vraie nécessité de l’art, au sens le plus large du terme !... Jacques Schraûwen Ben/Boucq : Regards Croisés (exposition à la Galerie Huberty Breyne jusqu’au 27 avril, 33 place du Châtelain à 1050 Bruxelles)