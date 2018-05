Armand De Decker et les limites de la décence en politique

Armand De Decker est inculpé dans l’affaire du Kazakhgate. Il a démissionné du MR. Sauf nouvelle révélation, ce qui est une condition importante, le MR en a fini avec cette histoire. Le MR et Armand De Decker c’est donc officiellement terminé.

C’est bien lui qui a démissionné du MR, il garde donc ses mandats électifs, de conseiller communal et de député bruxellois. Il garde donc le salaire et les indemnités de sortie prévues. Il se préserve aussi d’une démission généralisée qui aurait pu apparaître comme un signe de culpabilité. À partir du moment où Armand De Decker s’estime innocent, il n’a pas de raison de quitter son poste.

Le MR peut donc se dire, quelques mois avant les élections, que la pomme pourrie n’est plus dans le panier. Ils peuvent, en plus savourer, un autre élément. Le juge d’instruction qui a inculpé Armand De Decker a souligné que les faits qui lui sont reprochés, le trafic d’influence, ne concernent pas la loi sur la transaction pénale. En clair, il est soupçonné d’avoir usé de sa position de député pour tenter de faire pression sur le ministre de la Justice en faveur de son client. Mais le juge exclut l’influence dans le vote de la loi sur la transaction pénale, ce qui donnait à l’affaire une tournure beaucoup plus importante.

Avec la commission Kazakhgate qui se termine et l’inculpation annoncée, on se dit au MR que le gros de l’affaire est maintenant derrière. Mais donc, il est toujours possible que l’une ou l’autre révélation vienne relancer l’affaire. Et puis, il reste la trace de tout cela sur l’image du parti. Il reste un malaise certain sur cette confusion d’intérêt entre le rôle d’avocat qu’Armand De Decker avoue avoir joué et son rôle de représentant du peuple.

Le scandale est dans ce qui est légal

Au fond, que la justice le condamne ou non pour trafic d’influence, le cas d’Armand De Decker incarne le risque d’une démocratie confisquée par les intérêts des plus puissants. Car le scandale est dans ce qui est légal. Le cumul à ce point poussé entre une fonction d’avocat, au service donc de clients, et une fonction d’élu, au service de tous, est une atteinte à la décence. Les montants qu’il avoue avoir touché, en plus de son salaire de député, sont pour la plupart de citoyens incompréhensibles. Il n’y a pas dans ce cumul d’atteinte légale, il y aura peut-être trafic d’influence, la justice tranchera et il est bien entendu présumé innocent. Par contre, il est coupable déjà et depuis les premières révélations, d’un mépris envers sa fonction de député et pour le parlement. Un mépris pour les citoyens qui attendent des élus qu’ils les représentent entièrement. Coupable d'un mépris qui conduit la politique droit dans le mur.